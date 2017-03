frontpage Dovrebanen åpnes lørdag ettermiddag etter gravemaskin-påkjørsel

Dovrebanen åpnes for normal trafikk mellom Lillehammer og Moelv lørdag ettermiddag etter at et tog kjørte på en gravemaskin sør for Lillehammer lørdag morgen.