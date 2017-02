Kristne organisasjoner samlet inn 724 millioner til misjon

Til sammen samlet 14 kristne organisasjoner inn 724 millioner kroner i fjor, det er 3,2 prosent mer enn året før. Gaveinntektene falt for fire av organisasjonene. Det viser tall Dagen har innhentet fra hovedkontorene hos 14 aktører i Kristen-Norge.

–Det er interessant å se at gaveinntektene vokser om lag i samme tempo som prisstigningen, og at de ikke faller i en tid med nedadgående kjøpekraft, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten til Dagen.

–Dette er en trend som går imot den avkristningen man gjerne får inntrykk av på andre felt. Det kan tyde på at den trofaste skaren er like ivrig og like stor nå som for noen år siden, sier økonomiprofessoren.

De tre organisasjonene som får mest penger fra giverne, er Misjonssambandet, Det Norske Misjonsselskap og Strømmestiftelsen.

Tallene er ikke en samlet oversikt over gaveinntekter i hele Kristen-Norge. Frelsesarmeen hadde ikke klar sine tall for i fjor. Heller ikke Pinsebevegelsen og Indremisjonsforbundet er med.

