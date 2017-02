– Norge skal være best på hav

Tirsdag la Høyre og Frp fram havstrategien, med 95 tiltak skal øke inntjeninga og gi flere jobber.

Regjeringen samler virkemidler i ny havstrategi Flere arbeidsplasser og større økonomisk utbytte er målet for regjeringens nye havstrategi.

Gir 256.000 jobber

Havnæringene bidrar som kjent til stor verdiskaping og sysselsetting i Norge. Stortingsrepresentant Helge Orten (H) peker på at dette spesielt gjelder i Møre og Romsdal.

– Samlet gir petroleum, maritim og marin næring arbeid til rundt 256.000 mennesker og skaper verdier for 760 milliarder kroner, målt i 2014-tall. I havstrategien er det 95 tiltak som skal bidra til økt verdiskapning og flere jobber i havnæringene, sier Orten i en pressemelding.

– De norske havnæringene har stort potensiale til å skape flere jobber og verdier. Det skal vi gjøre gjennom gode rammebetingelser, utvikling av kunnskap og teknologi, og styrking av den internasjonale konkurransekraft i disse næringene, sier Orten.

1,2 milliarder til forskning

Ifølge Orten har regjeringa bevilget «rekordhøye tilskudd til forskning på hav»:

– I 2017-budsjettet er dette nesten 1,2 milliarder kroner til forskning og innovasjon rettet mot havnæringen.

Midlene skal bla a gå til forskningsrådets programmer for marine og maritime næringer, samt olje og gass.

– Det har aldri vært satset så mye på havforskning som under denne regjeringen. Nå vil vi satse enda mer, sier Orten i pressemeldinga.

Får teste i fullskala

– En stor nyhet i strategien er at vi vil gi marin og maritim næring de samme muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo 2000, sier Orten, som mener det bør «treffe bedrifter veldig godt».

Demo 2000 er et teknologiprogram oljenæringa har hatt i lengre tid.

– Det har bidratt til teknologiutvikling, lavere kostnader og økt effektivitet på norsk sokkel. Det har også vært viktig for at ny teknologi skal kunne utvikles og tas raskt i bruk på norsk sokkel, sier Orten.

Gjennom denne satsinga er det blitt tildelt rundt 250 prosjekt, med midler for nær 750 millioner kroner i løpet av åra programmet har funnes. Til sammen har det utløst prosjekter for mer enn 3 milliarder kroner, ifølge pressemeldinga.

Nå vil altså Høyre og Frp skape større verdier gjennom tilsvarende ordning for marin og maritim næring.

– Å videreutvikle havnæringene krever ny teknologi og fortsatt høy grad av innovasjon i bedriftene. Bedrifter har varslet om at muligheter til å teste ut nye løsninger i fullskala har vært en flaskehals. Det nye teknologiprogrammet vil kunne bidra til at flere prosjekt blir realisert og at flere jobber blir en realitet, sier Oskar Grimstad, Frp, i pressemeldinga.

Nye arter å høste av

De to peker på at at rommer store mengder fisk og andre arter som Norge i dag ikke høster.

– Vi vil kartlegge disse mulighetene med tanke på å utvikle ordninger for konsesjoner for nye arter. Å sette i gang oppdrett av nye arter er kostbart. Derfor vil regjeringa kartlegge ressurser som kan gi næringa kunnskap som grunnlag for nye satsinger, skriver de to.

Forventer 40 millioner jobber

Ifølge pressemeldinga forventer OECD at havøkonomien vil gi 40 millioner jobber, og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030. Mye av veksten er ventet å komme i næringer der Norge har fortrinn, påpeker de to Mørebenken-politikerne.

– Vi må fortsette å ta i bruk våre naturgitte fortrinn. Målet er at Norge skal være best på hav, også i framtida. Møre og Romsdal har lange tradisjoner for å leve av havet, og det er havet vi skal leve av i framover også. Vi skal fortsette å gjøre det vi allerede er god på, sier Orten og Grimstad.