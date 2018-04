NTB

Ingen har meldt seg

– Ingen har meldt seg så vidt jeg vet, sa Liv Signe Navarsete til NRK etter at fristen gikk ut midnatt.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum hadde satt onsdag som siste frist for å melde seg som avsender av den grove meldingen som ble sendt til Navarsete under en hyttetur i 2016. Sentralstyret har varslet at de vil politianmelde saken om ingen meldte seg innen midnatt.

Macron tror Trump vil droppe Iran-avtalen

Frankrikes president Emmanuel Macron tror president Donald Trump vil trekke USA ut av atomavtalen med Iran.

Macron sier det er basert på presidentens tidligere uttalelser, men vektlegger at han ikke vet dette med sikkerhet, skriver Reuters.

Cohen vil ikke forklare seg

President Donald Trumps advokat Michael Cohen nekter å forklare seg i saken der pornostjernen Stormy Daniels har saksøkt ham.

Cohen påberoper seg retten til å unngå selvinkriminering, en rett nedfelt i det femte grunnlovstillegget. Det går fram av et brev han sendte til retten i Los Angeles onsdag.

Ministerkandidat anklages av Demokratene

Det hvite hus' lege og kandidat til embetet som minister for saker angående krigsveteraner blir anklaget for fyllekjøring og hensynsløs utskriving av resepter.

Ronny Jackson er president Donald Trumps personlige lege i Det hvite hus. I en rapport utarbeidet av Demokratenes ansatte i Senatet, blir det rettet flere anklager mot Jackson.

Pastor dømt til fengsel for demonutdrivelse

En frikirkepastor i Göteborg er dømt til ett års fengsel for å ha forsøkt å drive demoner ut av tenåringsdatteren.

Ifølge Göteborgs-Posten var datteren selv medlem av frikirken. Hun har fortalt at hun ble utsatt for vold, trusler og krenkelser av faren.

Faren er også dømt til å betale datteren 35.000 kroner i oppreisning.

Tolv barn døde i kollisjon mellom skolebuss og tog

Minst tolv skolebarn omkom da bussen de satt i ble truffet av et tog ved en ubemannet jernbaneovergang nord i India.

Også bussjåføren omkom, og ytterligere tolv barn ble skadd, ifølge politiet.

Bussen ble truffet mens barna var på vei til skolen i Kushinagar, 20 mil fra provinshovedstaden Lucknow i Uttar Pradesh. Det er svært vanlig at ulykker inntreffer på slike overganger ettersom mange er ubemannet.

(©NTB)