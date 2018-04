Lill-Babs er død, 80 år gammel

NTB

Lill-Babs ble lagt inn på sykehus med hjertesvikt tidligere denne måneden. I en personlig og rørende melding på Instagram skriver datteren Kristin Kaspersen at en elsket mor, søster og bestemor har sovnet stille og rolig inn etter kort tids sykdom.

– Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familien, kollegene og vennene, men nå får det hvile. Mamma ble lagt inn med akutt hjertesvikt da det ble oppdaget ondartet kreft. Denne kombinasjonen ble for tøff for vår eller så sterke og sta mamma, skriver datteren.

Hun forteller videre at familien hele tiden har vært hos henne på sykehuset og fram til hun døde rolig tirsdag formiddag.

– Nå hviler hennes sjel hos mamma Brita, skriver datteren, som ber om familiens fred respekteres i den videre sørgetiden.