Sp vil stemme for et mistillitsforslag mot justisminister sylvi Listhaug dersom det kommer til behandling.

- Vi ønsker primært at statsminister Erna Solberg tar ansvar og sørger for at det ikke går så langt på tirsdag. Hun har ansvar for sammensettingen av sin egen regjering, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

