Støre mener Listhaugs unnskyldning ikke holder mål

NTB

Justisminister Sylvi Listhaugs beklagelse overfor Stortinget er ikke tilstrekkelig for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Jeg mener det er folkeskikk å ta imot en unnskyldning. Jeg gjør det. Men dette holder ikke. Statsråden vitner ikke om å ha skjønt hva dette handler om, sa Støre da han grep ordet i replikkvekslingen rett etter at Listhaug hadde framført sin varslede beklagelse.

-Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, sa den kontroversielle justis-, beredskaps- og innvandringsministeren fra Fremskrittspartiet i sitt innlegg.

– Det er ikke kommunikasjon det handler om, men innholdet i kommunikasjonen, repliserte Støre.

Må ha debatt

– Det er viktig for meg å si unnskyld fordi jeg ikke innså at dette kunne kobles mot 22. juli. Det var virkelig ikke min intensjon å såre, sa Listhaug i en opphetet ordveksling med Støre.

I sitt innlegg fra talerstolen like i forveien viste hun til at det hadde vært «mye debatt» rundt Facebook-posten.

– Min tanke med innlegget var kun å diskutere forslaget som er til behandling i Stortinget. Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet.

– Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på. Grunnen til at dette ble publisert denne dagen er at innstillingen fra Stortinget ble kjent sent kvelden før. Timingen ble feil fordi mange i disse dager går på kino for å se etter det jeg har fått beskrevet, en sterk film om det som skjedde i 2011, sa hun.

Vurderer mistillitsforslag

-Det er mer aktuelt nå enn før jeg hørte Listhaugs innlegg å stemme for et mistillitsforslag mot henne, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter debatten i Stortinget.

Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) skal til behandling i Stortinget 20. mars. I god tid før det vil Ap trekke sin konklusjon.

-Men når jeg sier det jeg nå sier, så gir det jo en viss indikasjon på hvor vi ender, sier Støre.

SV vil ventelige støtte mistillitsforslaget, mens KrFs partileder Knut Arild Hareide sier at partiet ikke har bestemt seg. Det har heller ikke Senterpartiet.

– Vet ikke hva mer jeg kan gjøre

Også Senterpartiets Willfred Nordlund slo fast at beklagelsen ikke holder, mens SV-leder Audun Lysbakken ville vite om hun virkelig unnskylder at hun la ut Facebook-posten.

– Ja, det oppfatter jeg at jeg har sagt. Jeg har unnskyldt at jeg har lagt ut det innlegget, sa Listhaug.

Hun beskrev sin egen unnskyldning som uforbeholden og la til at hun ikke «vet hva mer jeg kan gjøre». Men KrF-leder Knut Arild Hareide mener det var to helt ulike beklagelser som Stortinget torsdag fikk høre. Han viste til unnskyldningen som kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre hadde framført tidligere i debatten.

Hareide ville vite om Listhaug ikke bare ber om unnskyldning for å ha såret personer, men også for selve innholdet i innlegget som ble lagt ut på Facebook forrige fredag.

– Ja, jeg oppfatter at jeg har sagt ja til begge deler, svarte Listhaug.

– Bevisstgjort

I innlegget sitt sa Listhaug at hun har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde den grusomme terroren som rammet Norge i 2011.

– Jeg forstår også at filmen bidrar til å forsterke følelsene rundt det som skjedde. Denne debatten har bevisstgjort meg, og jeg synes det er forkastelig at folk som har opplevd terroren på Utøya har mottatt trusler, framholdt hun.

I sitt innlegg like i forveien viste Jan Tore Sanner til at han hadde fått i oppdrag av statsministeren og gi en uforbeholden unnskyldning til de som regjeringen har såret med kommunikasjonen om saken.

– Det er viktig for meg og regjeringen at denne unnskyldningen gis fra Stortingets talerstol. Alle har ansvar for det politiske ordskiftet. Politiske ledere bærer det største ansvaret. De siste dagers debatt har vist at bruk av bilder, retorikk og formuleringer har såret mange. Det er jeg lei meg for, sa Sanner.

– Kommunikasjon som kobler terror og Arbeiderpartiet har forståelig nok skapt sterke reaksjoner og følelser. Vi kan ikke ta tilbake ord og bilder, men vi kan be om unnskyldning og bidra til et bedre debattklima framover, fortsatte han.