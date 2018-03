Fem omkom i helikopterstyrt i New York

NTB

Bilder fra stedet viste at helikopteret ble liggende og flyte i elven etter ulykken, som skjedde i nærheten av 90th Street på Manhattan like etter klokka 19 søndag kveld.

En talsmann for politiet bekrefter at alle de fem passasjerene om bord omkom, mens flygeren greide å ta seg ut og ble reddet av en passerende taubåt. Helikopteret sank til 15 meters dyp, og flere dykkere fra brannvesenet måtte til for å få løsnet sikkerhetsbeltene til passasjerene.

Helikopteret var av typen Eurocopter AS350. Det var eid av charterselskapet Liberty Helicopters og var ute på en kveldstur med amatørfotografer da ulykken skjedde.

(©NTB)