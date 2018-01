Solberg: – Tonning Riise ville ikke blitt gjenvalgt dersom jeg visste om varslene

NTB

Erna Solberg erkjenner at Høyre ikke så systematikken i varslene om Kristian Tonning Riise i 2013. – Han ville ikke blitt gjenvalgt dersom jeg visste, sier hun.

Det har stormet i Høyre etter at partiet siden 11. januar har mottatt 21 varsler som blant annet gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant fra Hedmark, Kristian Tonning Riise.

Statsminister Erna Solberg sier i NRKs Politisk kvarter mandag morgen at Tonning Riise ikke ville blitt gjenvalgt som ungdomspartileder eller blitt stortingskandidat dersom hun selv visste om varslene, som først kom i 2013.

– Vi har hatt flere parallelle saker av ulik alvorlighetsgrad som vi har behandlet samtidig. Det har kanskje vært en sovepute for oss, for vi har trodd at fordi det har fungert i andre sammenhenger, så har vi trodd at våre retningslinjer var kjente. Vi har diskutert temaet seksuell trakassering, men vi har åpenbart ikke klart å nå helt gjennom, sier Solberg.

