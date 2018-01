Helleland møtes med krav: – Ta grep mot trakassering

NTB

Landets ferske barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) får klar beskjed: Norge trenger nye tiltak i kampen mot seksuell trakassering.

– Helleland må vise at hun tar kvinners opplevelser på alvor. Hvis hun virkelig vil jobbe for likestilling, kan hun starte med å handle mot seksuell trakassering, sier Rødts Seher Aydar til NTB.

Søndag marsjerte 1.000-1.500 kvinner gjennom Oslos gater for å vise sin avsky mot seksuell trakassering. De siste ukene er preget av varslingssaker i en rekke politiske partier, ikke minst i Hellelands Høyre.

– Regjeringen skriver at den vil bidra aktivt i arbeidet mot seksuell trakassering. Nå har den muligheten, sier Aydar.

Plattform med løfter

Den blågrønne regjeringen la nylig fram sin plattform, hvor også det siste årets store samtaleemne ble omtalt. Helleland overtok som barne- og likestillingsminister etter Solveig Horne (Frp) siste uke.

– De nevner ikke mange konkrete tiltak, men sier de vil «Forebygge seksuell trakassering i skolen» og «Styrke arbeidstilsynet og utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering.»

Rødt la allerede før jul fram en rekke forslag til nye tiltak.

– Seksuell trakassering er et uttrykk for det skjeve maktforholdet mellom kvinner og menn. For å forandre på det må vi endre tankegangen som gjør at menn trakasserer, sier Aydar.

Rødt krever blant annet at kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt inngår i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere.

– Ikke fulgt opp

Partiet vil også at elever i hele skoleløpet skal få undervisning om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt.

Rødt ønsker dessuten et lavterskeltilbud i alle kommuner for personer som er utsatt for voldtekt og andre seksuelle krenkelser, og partiet vil ha en utredning om hvordan arbeidet mot seksuell trakassering kan styrkes i HMS-arbeidet.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø slo i helgen fast at «kvinnfolk skal bli tatt på alvor, ikke på rumpa» og viste til de rødgrønnes likestillingsutvalg i 2012.

– Skei-utvalget kom med en lang rekke gode forslag. Den rødgrønne regjeringen fulgte opp blant annet med en handlingsplan for likestilling. Men Solberg-regjeringen fulgte ikke opp. Tvert om, Solberg-regjeringen sviktet totalt i oppfølgingen, sier Bergstø.

Får støtte

Avsløringer om seksuell trakassering har rammet den ene sektoren etter den andre i Norge det siste halvåret. Flere av appellantene under søndagens arrangement i Oslo deler Rødts oppfatning av behovet for tiltak.

– Man må ha reelle politiske tiltak som bidrar til å forhindre dette, sier Nancy Herz, kjent som en av «de skamløse jentene», til NTB.

Skuespiller Iselin Schumba har stått i spissen for #stilleforopptak.

– Hver produksjon, hvert filmsett, hver teaterscene må gå i dybden av sin egen identitet og insisterer på obligatoriske medarbeidertiltak i form av kurs og konfrontering. Konsekvenser bør være et krav, forebygging en fanesak, sier hun.

(©NTB)