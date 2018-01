Venstre, Høyre og Frp samler troppene søndag formiddag

NTB

Regjeringsforhandlingene på Jeløya er inne på oppløpssiden lørdag ettermiddag. De øverste organene i de respektive partiene har vært satt i beredskap siden før helgen, og de er nå kalt inn til ulike hoteller i Mosseområdet for å bli brifet søndag klokken 11.

Landsstyremedlemmene i Venstre er spent på hva som venter dem.

– Ingen har jo sett noe til dette ennå, så jeg er spent. Det kan komme overraskelser alle veier, fastslår landsstyremedlem og kommunestyrerepresentant i Røyken, Rebekka Borch til NTB.

– Vi er et lite parti, og vi kan ikke forvente å diktere denne regjeringsplattformen, men det må være noe der som gjør at det politisk er noe vits å gå inn i regjering, og at vi kan forsvare det utad, sier landsstyremedlem og kommunestyrerepresentant i Kongsvinger, Inger Noer.

Dette støttes av landsstyremedlem og byråd i Bergen, Erlend Horn:

– Venstrefolk må føle at dette tar Norge i en riktig retning, i en grønnere, rausere og mer liberal retning, fastslår han.

Horn understreker at han er mest spent på helheten og balansen, og sier alle i partiet er forberedt på å gi og ta.

Skepsis i Oslo Frp

I Frp er man også spent på balansen. Den bør være tydelig i Frps favør framfor Venstre på grunn av partienes styrkeforhold, mener leder av Oslo Frp Mazyar Keshvari.

– Venstre har minimal støtte i befolkningen, rundt 4 prosent oppslutning. Det er ingen rop om mer venstrepolitikk i samfunnet, det bør en eventuell avtale gjenspeile for at vi skal gi tilslutning i landsstyret, skriver han i en epost til NTB.

–Dersom sluttresultatet av forhandlingene internt og allment blir tolket som en seier for 4-prosentpartiet Venstre og tap for Frp, mener Oslo Frp at landsstyret bør stemme imot å godkjenne en utvidelse av regjeringen, sier Keshvari.

Han sier fylkeslaget er skeptisk til å slippe Venstre inn i regjering, all den tid regjeringen likevel ikke vil oppnå et flertall i Stortinget. Selv med Venstre inn i regjeringen, vil en ny blågrønn regjering være avhengig av støtte fra KrF for å oppnå flertall på Stortinget.

Frp samler sitt landsstyre på Refsnes Gods på Jeløya søndag.

Spent på forsvarspolitikken

Høyre har bedt sentralstyret, stortingsgruppen og partiets statsråder ankomme Moss søndag.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes, som sitter i sentralstyret for Høyre, sier magefølelsen hans tilsier at de tre partiene klarer å komme til en enighet. Han tror Høyre vil komme godt ut av forhandlingene nærmest uansett.

– Jeg vil jo ikke bli overrasket om mye av politikken vil sentre rundt Høyres politikk, siden vi ligger i midten, påpeker han.

– Men Høyres kjernesaker som skole, forsvar, aktiv næringspolitikk og en dynamisk skattepolitikk, det må man fortsatt kunne lese ut av regjeringsplattformen, understreker Elvenes.

Elvenes sier han personlig er spent på forsvars- og sikkerhetspolitikken, og sier han mener det er viktig at det blir stadfestet i en ny regjeringsplattform at den vedtatte langtidsplanen for Hæren og Heimevernet står fast.

– Dette er viktig for å blokkere for omkamper, for vi så jo at Venstre delvis gikk på tvers av de fagmilitære rådene da langtidsplanen ble behandlet i Stortinget, sier han.

Innvandringskompromiss

Forhandlingene på Hotell Jeløy Radio på Jeløya i Moss startet 2. januar. Lite har lekket ut fra forhandlingene underveis, men for en uke siden varslet de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Fredag meldte VG at de tre partiene var nær et kompromiss i innvandringspolitikken. Det skal innebære at Frp fikk gjennomslag for betydelig innstramming i familieinnvandring mot at Venstre fikk gjennomslag for sitt krav om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger via FN. Senere avkreftet kilder at dette var riktig: – Vi er definitivt ikke enige, men vi ser at det kan være mulig å få til en enighet, kanskje på søndag. Vi forhandler fortsatt , sa en sentral kilde.

Ved siden av innvandringspolitikk, har klimapolitikk, grønt skatteskifte, oljevirksomhet og eiendomsskatt blitt framholdt som de vanskeligste sakene i forhandlingene.

(©NTB)