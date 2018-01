Ulf Leirstein trekker seg fra begge verv i Frp

NTB

Ulf Leirstein trekker seg fra sine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, sier Leirstein i en uttalelse til NTB fredag kveld.

NRK: Leirstein sendte sms med ønske om sex med mindreårig NRK har kommet med detaljer om tekstmeldinger Ulf Leirstein (Frp) skal ha sendt til en kvinne der han har foreslått sex med en da 15 år gammel gutt.

– Derfor velger jeg nå å trekke meg fra mine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Dette gjør jeg for å skåne min familie og partiet, legger han til.

Leirstein innrømmet og beklaget onsdag upassende oppførsel. Bakgrunnen var opplysninger NRK viderebrakte om at Leirstein i 2010 sendte eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU.

Fremskrittspartiet hadde torsdag et kort møte med kilden til opplysningene. Partiets organisasjonsutvalg skal nå behandle Ulf Leirstein-saken, og kilden til opplysningene har sagt seg villig til å samarbeide med partiet.

NRK kom fredag med detaljer om tekstmeldinger Leirstein skal ha sendt til en kvinne der han har foreslått sex med en da 15 år gammel gutt. Ifølge kanalen skal Leirstein ha sendt tekstmeldingene til partikollegaen i 2012.

Overfor NRK viser Leirstein til beklagelsen han sendte ut onsdag.

– Uten å kommentere alt som fremkommer, erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg, skrev Leirstein.