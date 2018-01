Historisk svakt for Ap – så vidt over 20-tallet i ny meningsmåling

NTB

Oppslutningen er 7,3 prosentpoeng svakere enn det Ap fikk i høstens stortingsvalg, som var Arbeiderpartiets svakeste siden krigen. På sitt sterkeste under partileder Jonas Gahr Støre har Ap vært på 40-tallet på målingene.

Målingen er tatt opp fra 2. januar da Ap hadde sitt ekstraordinære sentralstyremøte for å behandle varslersakene mot Trond Giske. Dagen før hadde Giske blitt fritatt fra nestledervervet på ubestemt tid. Mandag denne uken var målingen siste opptaksdag – dagen etter at Giske trakk seg som nestleder.

Krevende situasjon

– Dette er ikke en måling vi er fornøyd med eller ønsker oss, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

Hun viser til at Ap har vært i en «ganske krevende situasjon» de siste ukene, men at hun forventer økt velgerengasjement når partiet kommer i gang med mer politisk arbeid.

Hun er ikke i tvil om at varslingssakene har påvirket velgerne, men sier at Ap har vært opptatt av å håndtere disse på en ryddigst mulig måte.

Fire av ti er borte

Nettstedet Poll of polls har ifølge NRK kun notert seks enkeltmålinger for Ap under 24-tallet siden de begynte å samle alle meningsmålinger i 2008. Aldri har målingene har vært svakere enn 22 prosent for Ap.

Bakgrunnstallene viser at mer enn hver femte som stemte Ap ved stortingsvalget i september i fjor nå har satt seg på gjerdet. 6 prosent går til Høyre og 4,4 prosent til SV. Samlet ville bare seks av ti som stemte Ap i fjor høst, gjort det samme nå.

Ikke fram med politikk

Dersom NRKs måling hadde vært valg, ville den borgerlige blokken med Høyre, Frp, Venstre og KrF fått til sammen 91 mandater på Stortinget, selv om Venstre også i denne målingen havner under sperregrensen med en oppslutning på 3,6 prosent (-0,3).

– Arbeiderpartiet kommer ikke fram med sin politikk, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Hun antar at Giske-sakene er en god og viktig forklaring, men legger til at oppmerksomheten om varslingssakene også fører til at Ap ikke kommer fram med noen politiske saker.

Nær blågrønt flertall

Med en fremgang på 1,9 prosentpoeng til 28,7 prosent for Høyre og Fremskrittspartiet stabilt på 14,9 prosent (+0,2), ville de tre partiene som nå forhandler om en ny regjeringsplattform på Jeløya samlet fått 83 mandater dersom denne målingen hadde vært valg.

Det er to mandater unna et borgerlig flertall på Stortinget – uten at KrF er med. KrF ligger for øvrig helt stabilt sammenlignet med desembermålingen på 4,6 prosent.

SV beste på ni år

Med tilsiget fra Ap går SV fram 1,2 prosentpoeng til 8,3 prosent oppslutning. Det er partiets sterkeste NRK-måling siden august 2009 – og 2,1 prosentpoeng over resultatet fra høstens stortingsvalg.

Også Senterpartiet holder grepet om velgerne. Sp måles til 12,2 prosent i NRKs januarmåling, opp 1 prosentpoeng sammenlignet med siste måling i fjor.

De øvrige partiene får følgende oppslutning – med endring fra desembermålingen i parentes: Rødt 2,9 (+1,2), MDG 2,7 (-0,3), andre 2 (+0,8).

