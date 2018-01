TV 2 og RiksTV enige om avtale

NTB

På overtid kom partene første nyttårsdag til enighet om en ny distribusjonsavtale. Innholdet i avtalen er ikke kjent.

Dersom de ikke hadde kommet til enighet, ville alle TV 2-kanalene forsvunnet fra skjermen hos RiksTV.

– Vi er glade for at vi unngikk en situasjon med svarte skjermer. Det er store endringer i TV-markedet som skaper store utfordringer og muligheter for både innholdsleverandører og distributører. Dette skal vi arbeide med i tiden som kommer, sammen med alle våre distribusjonspartnere, sier Sarah C.J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Også Riks-TV-sjefen er fornøyd.

– Ja, jeg må tilstå at jeg er veldig tilfreds med at vi nå er blitt enige – og at vi dermed slapp en konflikt mellom partene. Det er abonnentene og seerne som hadde blitt taperne. TV er viktig for folk, uavhengig av distribusjonsform og skjermstørrelser. TV skaper engasjement, og det er godt å slippe svarte TV 2-skjermer, sier administrerende direktør i Riks-TV, Jérôme Franck-Sætervoll.

Han vil ikke si noe om avtalens innhold, eller varighet.

– Det jeg kan si, er at vi er godt fornøyd med at vi slapp en konflikt. Det hadde ingen av partene i forhandlingene tjent på, sier han.

Striden handlet ifølge Kampanje om at TV 2 ønsket mer betalt fra RiksTV fordi distributøren har økt prisen på pakketjenesten de tilbyr kundene.

