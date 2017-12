Hundeeiere får 80.000 kroner i erstatning

NTB

Hendelsen skjedde i april i fjor. Den portugisiske vannhunden Chianti var ute på luftetur med sin eier da en amerikansk akita slet seg fra båndet og gikk til angrep, melder NRK.

Chianti ble hardt skadd og fikk behandling i fem måneder før det ble besluttet at hunden skulle avlives. Etter ikke å ha blitt enige i forliksrådet, havnet saken i Sandefjord tingrett. Der ble eieren av akitaen ifølge NRK dømt til å betale over 80.000 kroner i erstatning.

– Vi er tilfredse med dommen. Vi har hele tiden hevdet at motpartens forklaring omkring bakgrunnen for hvordan deres hund rømte og påførte Chianti de fatale skadene, har vært tvilsom fra første dag, sier Chiantis eiere.

I dommen står det at den 42–43 kilo tunge amerikanske akitaen skal ha vært bundet fast til et gjerde, og at eieren av hunden hevdet at hendelsen var et uhell. Motparten mente på sin side at den akitaen ikke var forsvarlig bundet, og at eieren ikke hadde gjort tilstrekkelig for at den ikke skulle slite seg.

