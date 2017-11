Venstre-veteran vil ikke at partiet skal gå inn i regjeringen

NTB

Venstres fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde, advarer partiet mot å gå i regjering med Frp.

– Det er altfor stor avstand mellom Venstre og Frp, sier Gjerde til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande, Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) har hatt hyppige møter etter valget, men det er et åpent spørsmål om det blir et regjeringssamarbeid med Venstre.

– Vi har ikke satt en dato der vi må bestemme oss. Det tar den tida det tar, har Venstres pressesjef Jan-Christian Kolstø sagt tidligere.

Nå advarer en av Venstres fremste politikere i Møre og Romsdal partiet mot å gå i regjering. Gunn Berit Gjerde har vært fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal siden 2011 og har tidligere vært ordfører i sunnmørskommunen Hareid i åtte år. I 2005–2006 møtte hun fast på Stortinget.

– Vi bør ikke gå inn i regjering nå. Jeg har ingen store forhåpninger om at det kommer noen sterk moderasjon fra Frp i for eksempel integrerings- og innvandringspolitikken. Og da må vi stå der og være med på det. Vi kan ikke protestere etterpå. For meg blir dette rett og slett for vanskelig, sier Gjerde.

