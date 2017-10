NTB

I sin kommentar til budsjettforslaget startet Breivik med å trekke fram noe av det han mener er det beste med Norge, før han tok for seg innholdet i forslaget finansminister Siv Jensen (Frp) la fram tidligere torsdag.

– Budsjettforslaget til regjeringen er et godt utgangspunkt, sa Breivik, som la til at han har forståelse for at regjeringen blant annet har prioritert helse og samferdsel.

Venstres finanspolitiske talsmann sa at han registrerte at regjeringen ikke følger opp avtalen om nullutslippsbiler, som han trakk fram som biler som har vist vei og invasjonsevne og gjort elbil til et reelt førstevalg for mange.

I budsjettet foreslås det innføring av en engangsavgift fra 2018, som særlig vil ramme tyngre elbiler som Tesla, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner.

I sitt svar til Breivik sa Jensen at hun er glad for at talsmannen mener budsjettet er et godt utgangspunkt, og at han hadde rett at mye har blitt til ved samarbeid mellom Venstre, KrF, Frp og Høyre de siste årene.

Om engangsutgiften sa Jensen at det i budsjettforslaget også er mange grep som styrker elbilfordelene, noe som også er i tråd med en enighet mellom de fire partiene fra 2015. Finansministeren sa videre at hun er sikker på at de vil være i stand til å finne gode løsninger på saken.

Breivik avsluttet med å understreke at budsjettforslaget er et godt utgangspunkt for forhandlinger på Stortinget.

