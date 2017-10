Erna Solberg: – Viktigere å skattlegge forbruk enn arbeid

NTB

– Det er sånn at økonomien går bedre enn regjeringen forutså før sommeren, det er over normalvekst. I forhold til den økonomiske politikken som denne regjeringen fører, så bruker vi mer penger når det går dårlig og mindre penger når det går godt, sier Erna Solberg (H).

– Hovedkrisen er over, veksten er tilbake, men det er en skjør vekst. Det er utrolig viktig at også internasjonale forhold kan påvirke situasjonen i Norge framover, sier Solberg og viser blant annet til brexit.

For Solberg er det svært viktig å sørge for gode betingelser for vekstskaping i næringslivet. Hun forsvarer regjeringens foreslåtte skatteendringer, blant annet med økningen i den laveste momssatsen, som blant annet innebærer dyrere kollektivreiser og kinobilletter:

– Det er endringer totalt sett, men vi beskatter forbruk mer enn arbeidsinnsats. Vi er nødt til å ha lettelser i beskatningen av arbeidsinnsats, sier Solberg.

For utsiktene til de kommende forhandlingene om budsjettet med de tidligere samarbeidspartiene Venstre og KrF, er statsministeren positiv.

– Jeg opplever det meste som positive tilbakemeldinger, men det er selvfølgelig saker de ønsker å kjempe inn. Men vi kan ikke fortsette med så høye budsjettforlik som vi har hatt før, sier Solberg og gjentar at kjernen i budsjettarbeidet er å skape flere jobber og få flere i jobb.

