Sp ønsker reversering av kommunereform – KrF har nøkkelposisjonen

Mandag fremmer Sp fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av deler av kommunereformen.

Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang. Siden da er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for kommunetvang.

Sp foreslår i stedet at alle tvangssammenslåtte kommuner skal opplyses om at de kan søke om oppløsning. Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.

Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.

KrF har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene fra Sp, men uttaler at de ønsker å følge frivllighetsprinisppet som en generell regel for framtidige kommunesammenslåinger.

– Dette er i tråd med KrFs politikk. Vi gikk inn i en kommunereform der hovedprinsippet var frivillighet og vi valgte å følge det prinsippet helt ut. Det samme vil gjelde i denne perioden, sier KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Bransdal.

KrF-talspersonen presiserer likevel at KrF og Sp er uenige på et punkt.

– Vi er ikke på samme reverseringslinje som Sp og gikk heller ikke til valg på lovnad om å reverse, sier Bransdal.

