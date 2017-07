Mann funnet under vann

En mann i 30-årene ble funnet av redningsdykkere i Theisendammen i Trondheim, og er nå kjørt til sykehuset. Han var bevisstløs, ifølge politiet.

Det skriver Adresseavisen . Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital.

– Han skal ha vært ute og badet og forsvunnet. Det ble iverksatt leting av andre badegjester og nødetatene ble varslet. Vi vet ikke hvor lenge han har vært under vann, forteller Geir Arne Sjøhagen i politiet i Sør-Trøndelag.

Mannen ble meldt savnet ved Theisendammen like før klokken 16. En halvtime senere tvitret politiet i Sør Trøndelag at han var funnet under vann.

