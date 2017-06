Mot nye forhandlinger i uavklart jordbruksoppgjør

– Det er sannsynlig at vi går i fordelingsforhandlinger, men sikkert er det ikke. Vi må gjøre en grundig vurdering av grunnlaget først, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Fredag sørget regjeringspartiene og Venstre for at årets havarerte oppgjør sendes tilbake til regjeringen med føringer om at rammen økes fra det opprinnelige tilbudet på 410 millioner kroner til 625 millioner

Stortingsvedtaket etterlater ifølge Bondelaget flere ubesvarte spørsmål om rammens størrelse så vel som innretningen på oppgjøret, for eksempel når det gjelder beitenæringens betingelser, prisen på svinekjøtt og fordelingen mellom små og mellomstore bruk.

– Bunnplanke

Venstres Pål Farstad presiserte i debatten at det handler om "minst" 625 millioner kroner og bekreftet med det at noe tak ikke er satt foran de nye forhandlingene, som ventes å starte til uka.

– For oss er det bunnplanken som er viktigst, sa Farstad, som måtte tåle kraftig kritikk for avtalen med Høyre og Frp fra de øvrige opposisjonspartiene, som ønsket en høyere ramme for årets oppgjør.

Uavklart

Spørsmålet som nå reises med full tyngde er hva slags beløp bøndene må forholde seg til dersom de nye forhandlingene også ender i brudd. Blir det 410 eller 625?

– Det kommer jeg til å avklare med partene i forhandlingene før jeg gir noen ytterligere kommentarer, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han mener det er "enkelt å forholde seg til føringene som er gitt".

-Rammen er på 625, og så er det mulighet til å bruke ytterligere 130 millioner kroner i egenkapital fra Landbrukets utviklingsfond til fordeling, framholder Dale.

Hva hvis?

Flere representanter stilte også spørsmål ved hva som skjer dersom forhandlingene mellom staten og bøndene nok en gang skulle ende med brudd. Dale var tilbakeholden med å svare, og henviste til at man må respektere forhandlingsinstituttet.

– Nå skal vi legge fram et tilbud til jordbruket som er basert på føringene som Stortinget har gitt. På et eller annet tidspunkt må Stortinget fastsette oppgjøret, sier Dale til NTB.

Han ville fredag ikke si om dette i så fall kan skje gjennom en ekstraordinær behandling i sommer eller tidlig i høst eller om det hele kan vente til budsjettbehandlingen når et nytt Storting er satt.

