Har du dab-radio på hytta?

Like etter påske avslutter NRK, P4 og Radio Norge sine sendinger på FM-nettet i mange fylker. Først blir det tyst i Trøndelag, Møre og Romsdal. Det skjer allerede 21. april.

Fem dager etter, 26. april, følger Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK) etter. Da trengs det en dab-radio, TV eller internett for å høre rikskringkastingens radiosendinger i innlandsfylkene, der det finnes mange hytter.

Det er lurt å bruke påskedagene til å gjøre både hus og hytter klare for overgangen, tipser Digitalradio Norge.

– Denne påsken er det viktig å gjøre hytta klar for den digitale radiotiden, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Fortsatt er det mange FM-radioer på norske hytter, ifølge Digitalradioundersøkelsen. Samtidig ligger de aller fleste hyttene i områder med god dab-dekning.

Det finnes to riksdekkende dab-sendernett, ett for NRKs kanaler og ett for kommersielle radiokanaler. 189 lokalradiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM-nettet i minst fem år fremover.