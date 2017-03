Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Blodprøve reduserer risikoen for spontanabort.

Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk blodprøven NIPT, men Helsedirektoratet anbefaler enn mer begrenset godkjenning enn Bioteknologirådet.

- Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT (Non-invasive prenatal testing) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.

Fosterdiagnostikk er i hovedsak forbeholdt gravide som har økt risiko for å få barn med alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik, blant annet de som er 38 år eller eldre ved termin.

Saken oppdateres.