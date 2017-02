Solberg presenterer prosjekter fra nasjonal transportplan

Det er ventet at regjeringspartiene og samarbeidspartiene vil kunngjøre at de er enige om den omfattende samferdselsplanen i løpet av kort tid.

Solberg startet dagen i Bodø sammen med Dagrun Eriksen i KrF, Trine Skei Grande i Venstre og Kenneth Svendsen i Frp, hvor de presenterte at byen får en ny flyplass, melder NRK.

– Dette er en milepæl for Bodø. Regjeringen og Venstre og KrF er enige om å sette i gang by- og flyplassprosjektet i Bodø i den første perioden av planperioden, og den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, sier Solberg, som kunngjorde at regjeringen har satt av 2,2 milliarder kroner.

Samles til pressekonferanse

Senere reiser statsministeren videre til Bergen, hvor hun holder pressekonferanse sammen med Helge André Njåstad (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Terje Breivik (V).

Tema for pressekonferansen er planer for samferdselssaker i Hordaland. Statsministerens kontor vil ikke bekrefte overfor NTB om pressekonferansen vil bli benyttet til å presentert en enighet mellom de fire partiene om hele Nasjonal transportplan.

Mandag bekreftet imidlertid flere av partiene at samtalene var inne i aller siste runde, og at en enighet var nært forestående. De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP, og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.

Onsdag morgen møtes representanter fra Mørebenken i Ålesund for å presentere lokale samferdelsprosjektet.

– Bruker nær 1.000 milliarder

Ifølge TV 2 skal partiene ha blitt enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter over de neste tolv årene. Bevilgningene skal økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene, og 2,7 milliarder de siste seks, melder kanalen.

Samtidig begynner flere elementer i NTP å bli kjent. TV 2 melder at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen. Bergens Tidene skriver at det er enighet om å bygge Stad skipstunnel.

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.