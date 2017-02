Skandale under Oscar-showet

Mens folkene bak filmmusikalen "La La Land" var i gang med takketalen for beste film-Oscar, fikk de vite at den egentlige vinneren var "Moonlight".

I noen minutter hersket det full forvirring om hvem som hadde vunnet kveldens gjeveste pris, og fra scenen ble det gjentatte ganger sagt at "dette er ikke en spøk". Etter mye om og men, kom crewet bak "Moonlight" opp på scenen og mottok Oscar-statuetten.

Kveldens største vinner ble likevel "La La Land", som sanket til sammen seks priser på sine 14 nominasjoner.

Feil budskap

Det var skuespiller og regissør Warren Beatty som feilaktig utpekte "La La Land" som beste film. Han tok senere mikrofonen og forsøkte å forklare hva som hadde skjedd.

–Da jeg åpnet konvolutten, sto det Emma Stone og "La La Land", sa han. Stone hadde tidligere fått prisen for beste kvinnelige hovedrolle i nettopp "La La Land".

Tilsynelatende har det vært to røde konvolutter i omløp på scenen, og til slutt ble den riktige holdt opp foran kamera av "La La Land"-produsent Jordan Horowitz.

I tillegg til prisen for beste film, fikk "Moonlight" også priser for beste tilpassede manus og for beste mannlige birolle, som gikk til Mahershala Ali.

"La La Land" fikk priser for beste kvinnelige hovedrolle (Emma Stone), beste regi (Damien Chazelle), beste filmmusikk, beste originalsang (City of Stars), beste produksjonsdesign og beste kinematografi.

Trump-kritikk

Kveldens Oscar-utdeling var som ventet preget av den politiske situasjonen i USA. Oscar-vert Jimmy Kimmel spådde allerede i åpningstalen at president Donald Trump ville bli få gjennomgå i takketalene:

–Noen av dere vil komme opp hit på scenen i kveld og holde en tale som presidenten i USA kommer til å tvitre om i CAPS LOCK mens han sitter på do klokka 5 i morgen tidlig. Og jeg synes det er helt fantastisk, sa Kimmel.

En rekke amerikanske filmstjerner og andre representanter for underholdningsbransjen har vært blant Trumps argeste kritikere, og det var på forhånd ventet at scenen i Dolby Theatre ville bli brukt flittig til politiske budskap.

En av dem som tok avstand fra Trump, var skuespilleren Gael García Bernal, som delte ut prisen for beste animasjonsfilm. Mexicaneren gjorde det klart at han liker presidentens plan om en grensemur mellom USA og Mexico dårlig.

–Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.

Boikottet utdelingen

Flere av de Oscar-nominerte bar blå sløyfer til støtte for organisasjonen ACLU på den røde løperen før showet. ACLU er blant flere rettighetsorganisasjoner som har gått til sak for å stoppe Donald Trumps omstridte innreiseforbud.

En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.

I en uttalelse som ble lest opp på scenen, sa Farhadi at han holder seg unna i solidaritet med folkene Trump har vært "respektløs" mot gjennom sin politikk.

–Det å dele verden inn i kategoriene USA og "våre fiender" skaper frykt – en bedragersk rettferdiggjøring av aggresjon og krig, sa Farhadi i uttalelsen, som ble lest opp av den iranskfødte ingeniøren og astronauten Anouesh Ansari.