Tanker fra en ung optimist i Hustadvika kommune

Leserinnlegg

I et mediebilde fylt av intriger, konflikter og pessimisme, kan det også en gang i blant være tjenlig med litt optimisme. Nettopp litt optimisme akter jeg nå komme med!

Jeg blir optimistisk når jeg går gjennom Elnesvågen sentrum en lørdags formiddag, og jeg ser lyst på vår regions fremtidsutsikter når jeg skuer ut over mitt hjemsteds grenser.

Et stort problem for regionen vår, og de små steder som Elnesvågen, Eide, Bud og Eidsvåg er at unge mennesker flytter bort for å studere – og særlig mange unge jenter – og aldri kommer tilbake. For å motvirke denne trenden må vi gjøre det attraktivt for disse unge menneskene å flytte hjem igjen. Vi må også innse at de ikke flytter hjem dersom vi gir dem pekefingeren og sier at «de burde», men at vi også må gjøre stedene våre så attraktive at til og med våre studenters vordende ektefeller ønsker å flytte til steder som Elnesvågen og Eide.

Jeg er nettopp en av disse relativt unge menneskene som skal ut av hjemstedet for å studere. Ikke noe ville fryde meg mer enn om å flytte tilbake hit var et fullgodt alternativ til Trondhjem og Oslo, uten å måtte gå på akkord med hverken arbeidsmuligheter, fremkommelighet eller lokale tilbud.

Jeg fylles av optimisme når jeg en lørdags formiddag går gjennom Elnesvågen ser kunder gå inn og ut av den relativt nyoppstartede frisørsalongen Chagú, og imponert når jeg hører at eieren har planer om å anskaffe noe så urbant som en barberstol! Tenk en barbershop i Elnesvågen! Jeg ser lyst på fremtiden når jeg ser Aandahls etablere avdeling i Elnesvågen og gir et fantastisk tilbud til det fremtidige Hustadvikas innbyggere. Når jeg ser mennesker valfarte til den nyoppstartede caféen På Tvers i vårsolen.

Ja, en tid med tomme lokaler og tristhet ser ut til å snu nå, og enda flere enn de som allerede er nevnt etablerer seg på Bølgen kjøpesenter og i Elnesvågen sentrum forøvrig. Til og med Esso er kommet tilbake!

Så setter jeg meg inn i bilen og kjører til Molde. Når jeg ser fergeleiet kjenner jeg den samme fremtidsoptimisme. Ikke fordi jeg gleder meg til svele, men fordi jeg ser frem til den dag vi ikke trenger ferge for å krysse fjorden. Fra en av disse unges perspektiv kan jeg komme med følgende synspunkt: Dersom man får kortet ned reisetiden herfra til Ålesund/Sunnmøre øker sjansene for at det blir aktuelt å flytte hjem av flere grunner. Med tanke på jobbmuligheter øker sannsynligheten for å flytte hjem med 100% når jeg og min fremtidige kone plutselig har to arbeidsmarkeder å forholde oss til. Får man kortet ned reisetidene, er det faktisk slik at en god jobb i Ålesund vil kunne resultere i at folk flytter hjem til Eidsvåg, Elnesvågen og Eide – og vice versa.

Ja, det er mange grunner til å være optimistisk, og mange flere enn jeg fikk nevnt i min lille innlegg. Jeg håper imidlertid at dette vedvarer. At vi sier ja til fremgang og at bygd-, by- og regionsutvikling skal handle like mye om å tilby noe til de mange utflyttede, som det skal handle om å gi et godt tilbud til oss som allerede bor her.

Oliver Stavik,

1. nestleder i Møre og Romsdal Unge Høyre og tidligere leder av Molde & Fræna Unge Høyre

