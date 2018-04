Kjære politikere i Eide kommunestyre!

Leserinnlegg

Det nærmer seg 3. mai, dagen da dere bestemmer om Vevang skole skal bestå fra neste skoleår. Vi forstår at dere som politikere stadig har vanskelige valg å ta, der mange ting kan tale både for og imot en innstilling. Vi har også forståelse for at en vanskelig økonomisk situasjon kan tvinge fram avgjørelser dere opprinnelig ikke hadde ønsket. En god saksutredning der de vesentligste akspektene ved en sak belyses vil vi derfor tro er et uvurdelig redskap og en hjelp når vanskelige avgjørelser skal tas. Når det gjelder saken om rektorsituasjonen ved Vevang og Lyngstad skoler – som etter hvert ble til saken om å flytte Vevangs elever til Lyngstad skole, mener vi i FAU Vevang at det er betydelige feil og mangler i utredningen til rådmannen. Dette er mangler som vi ønsker politikerne skal få opplysninger om før de skal ta en avgjørelse.

- Rådmannen ønsker en større skole for blant annet å unngå en fådelt skole. Elevtallet på Vevang og Lyngstad skoler er synkende, og det er ingen garantier for at en sammenslått skole om få år ikke går tilbake fra rene klasser til fådelte klasser igjen - bare at de fådelte klassene da vil ha flere elever enn ved dagens situasjon.

- Rådmannens tidsaspekt virker for oss meget urealistisk mht ombygging av Lyngstad skole. I løpet av skolens sommerferie, der også vaktmestrene i kommunen skal ha sommerferie, samt ivareta andre oppgaver, skal skolen ombygges. Det er lagt inn 300.000 kr til ombygging, som skal dekke oppsetting av lettvegger. Hva med brannteknisk prosjektering, rømningsveger, ledelys, sprinkelanlegg, detektorer, ventilasjon etc? Hva med luftmengden som må måles ihht forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager? Hva med godkjenning mtp akustikk/areal/lysforhold? Kan en risikere at ombyggingen overstiger 300.000, eller mer sannsynlig overstiger 500.000? I så fall må en anbudsprosess gjennomføres, noe som også tar tid. Kan en risikere at skolebygningen er uferdig til skolestart 2018?

- Rådmannens ønsker barnas beste ifht skolemiljø og læring. Vi i FAU vil i den sammenheng understreke følgende: Det er oss bekjent ingen indikasjoner på at elevene ved Vevang skole presterer dårligere på skolen enn andre elever i Eide. Vi har utdannede, flinke og engasjerte lærere som gir elevene et godt læringsutbytte og en god skolehverdag, og som bidrar til trivsel og et godt skolemiljø på alle måter. Det finnes helt klart både fordeler og ulemper med både store og små skoler. Klare fordeler vi ser, som ikke belyses i betydelig grad i saksutredningen, er muligheten lærerne har for å tilrettelegge undervisningen. Dette gjelder både for de som trenger ekstra hjelp, og for de som trenger ekstra utfordringer. Små skoler gir også sosiale interaksjoner på tvers av både klassetrinn og kjønn, på en helt annen måte enn ved større skoler.

- Det nærmer seg at Eide går sammen med Fræna og blir til Hustadvika kommune. Flere politikere vi har snakket med mener at spørsmålet om skolestruktur ikke kommer opp med det første i nykommunen. Vi i FAU har vanskelig for å tro at det ikke kommer opp relativt raskt, tross alt har Vevang skole vært truet med nedleggelse flere ganger de siste årene, og også i Fræna har det vært hyppige skoledebatter. Barna som nå evt flyttes til Lyngstad kan dermed risikere å bli flyttet på nytt etter kort tid, og noen kan da måtte gå på 3 ulike barneskoler. Dette kan neppe være en heldig situasjon. Hva haster så veldig? Rådmannen vil hindre en oppsmuldring av nåværende Eide sentrum - hvis det er en så stor fare for det tenker vi at det skal mer til enn å flytte 41 elever 8 km nærmere Eide sentrum.

- Dersom det bestemmes at Vevang skoles elever flyttes til Lyngstad, står Eide kommune fortsatt igjen med det opprinnelige problemet – mangel på rektor. Et hastevedtak om nedleggelse vil derfor slik vi ser det, føre til at to skoler, to elevkulturer, to fagmiljø, skal bli til ett – uten noen ledelse til å styre og tilrettelegge for en god prosess, og uten en rektor på plass i august 2018.

I løpet av den siste tiden har vi hatt mange samtaler og møter med de ulike politiske partiene. Vi ønsker å takke for velviljen vi stort sett har møtt, og for tiden de fleste har vært villige til å bruke på å høre vår side av saken. Vi tror og håper at politikerne i Eide er i stand til, og villige til å se at denne saken har flere aspekt og momenter enn det rådmannen har funnet naturlig å ta med i sin utredning. Foreldregruppen er ikke imot selve debatten mht skolestruktur, men kvaliteten på saksframlegget fra administrasjonen mener vi bør holde et mye høyere nivå. Blant annet bør reelle pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige effekter belyses slik at politikerne har et reelt beslutningsgrunnlag i denne saken. Beslutningen vil tross alt forme ungene våre og bygda vi bor i.

Vevang FAU

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook