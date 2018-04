Møreaksen er eneste alternativ

Leserinnlegg

NHO ønsker å være tydelige på dette: Det er ødeleggende for hele fjordkryssingsprosjektet med ferjefri E39 i Møre og Romsdal dersom man begynner med omkamp nå.

Møreaksen er utredet i årevis, politisk behandlet og vedtatt i samferdselsutvalg, fylkesutvalg, Fylkestinget og Stortinget. Møreaksen ligger inne med prioritet i NTP. Det er en stor og reell fare for at Møreaksen blir sendt langt bak i køen hvis man starter utredning av en alternativ trasé.

Det gis inntrykk av at størstedelen av næringslivet, innbyggere og transportnæringen står bak krav om Romsdalsaksen. Det er ikke korrekt. Næringslivet og befolkningen ber om rakryggede politikere som driver forutsigbar politikk, respekterer egne vedtak og som ikke bidrar til gjentatte omkamper etter at toget har forlatt perrongen.

En omkamp sender svært uheldige signaler til sentrale myndigheter. De har allerede merket seg bråket som har oppstått fordi en gruppe forkjempere, med Frank Sve (Frp) i spissen, nå krever utredning av Romsdalsaksen.

Statsminister Erna Solberg sier det i klartekst til Romsdals Budstikke:

«Ved en omkamp vil man kunne risikere at det er andre prosjekt som kan komme foran en ferjefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden på E39. Valget om Møreaksen er tatt i Stortinget. Rikspolitikerne har lyttet til lokale røster i denne saken. (…) Hvis man nå skulle «bytte prosjekt» vil det bety at det offentlige har kastet bort en god del penger og tid. Det vil innebære store forsinkelser for en ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden.»

Næringslivet nekter å bli akterutseilt fordi en lokal aksjonsgruppe ikke respekterer utredninger, demokratiske vedtak og beslutninger som er gjort om Møreaksen.

Storsamfunnet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å finne den raskeste aksen for å knytte bo- og arbeidsmarkedsregionene i Møre og Romsdal tettere sammen. I Stortingets ambisjon for fergefri E39 fremheves det at: «En utbedret og fergefri E39 skal knytte sammen store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder. Vegen vil legge til rette for å kunne utvikle Norges største eksportområde».

Møreaksen tar hensyn til Stortingets forutsetninger for E39, Romsdalsaksen gjør det ikke.

Transportørene er avhengige av et effektivt og tidsbesparende transportnett og ønsker kortere kjøretid mellom byene. Reisetiden mellom Ålesund og Molde vil være 17 minutter lenger med Romsdalsaksen.

Interntransporten mellom Ålesund og Molde er betydelig og voksende.

Effekten av å bygge større bo- og arbeidsmarkedsregioner forsvinner

Økt reisetid gjør arbeidspendling umulig

Byene kobles ikke tettere sammen

Verdiskapingsaksen langs kysten fra Sunnmøre til Nordmøre blir nedprioritert

Viktige næringsareal langs samme akse blir ikke bygget ut.

Det hevdes også at bygging av Møreaksen vil bidra til å finansiere bypakken i Molde. Det er feil. Bypakken i Molde er et selvstendig prosjekt med egne midler.

Vi stoler nå på at fylkespolitikere stiller seg bak vedtakene de allerede har gjort og avviser alle forsøk på omkamper og nye utredninger. Næringslivet i Møre og Romsdal har ikke tid til å stå aksefast i flere tiår til.

Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

