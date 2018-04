En utredning av Romsdalsaksen må ikke forsinke Hafast!

Leserinnlegg

Romsdalsaksen er i ferd med å seile høyere opp på den politiske dagsordenen, til tross for at Møreaksen er vedtatt og snart byggeklar. En omkamp om den foreslåtte kryssingen av Romsdalsfjorden kan få uante konsekvenser, også for oss her på Sunnmøre.

Personlig har jeg ikke involvert meg i denne diskusjonen, for i mine øyne er dette først og fremst et prosjekt for romsdalingene. Hvordan de ønsker å krysse fjorden og komme seg til Ålesund og tilhørende herligheter, det skal ikke vi sunnmøringer legge oss bort i. Men hjertelig velkommen skal de være!

Likeså, romsdalingene har like lite med å bestemme hvordan vi krysser fjordene våre her på Sunnmøre. Her må vi godta hverandres løsninger og støtte gjensidig opp mot dem. Derfor finnes det en enighet, Møreaksen først og så Hafast, fordi sistnevnte fjordkryssing er mer krevende og trenger nye tekniske løsninger.

Men, er det slik at man på romsdalssiden nå skal dra i gang en omkamp og sette Møreaksen på vent, må man på det hold også være beredt på at da må kryssingen av Romsdalsfjorden tre ut av køen og sleppe Hafast forbi.

For her på Sunnmøre har vi flere viktige fjordkryssingsprosjekter, som broen over Storfjorden mellom Skodje og Sykkylven, og Hamnsundsambandet, fra Haram til Ellingsøy i Ålesund.

Alle tre kan bli skadelidende og forsinket på grunn av omkampen rundt Møreaksen som nå foregår. Det er derfor helt uakseptabelt at vi på Sunnmøre skal bli skadelidende på grunn av at noen på romsdalssiden av fjorden ønsker en omkamp.

Like ens, jeg mener at vi først må prioritere fjordkryssingene, så kan vi heller bruke bedre tid og få til gode løsninger når det gjelder å binde sammen disse over land.

Her tenker jeg selvfølgelig på E39 under Svartløksområdet. Mitt ønske er at vi kan få en helhetlig løsning for E39 og E136 Eksportvegen fra Moa til Vik i Tomrefjorden, som tar vare på sårbare områder som Svartløken, Brusdalen, Solnørdalen og Valle. Det tror jeg vi kan få til.

Til de som nå ønsker Romsdalsaksen, har jeg fire spørsmål:

For det første: Om Romsdalsaksen er så god som man påstår, hvorfor er ikke dette kommet frem tidligere? Har man sovet i timen?

Dernest: Personlig, når jeg skal til Molde, foretrekker jeg den raskeste veien. Skal jeg langt inn i Romsdalsfjorden for det, faller relevansen til fjordkryssingen vekk. Jo lengre vi må kjøre for å komme oss til Molde, jo mer sannsynlig og lønnsomt blir det med kommersiell fergedrift Vestnes-Molde, siden det blir både kortere og billigere. Har man tatt med det i kalkylene?

Og så: Ett av hovedargumentene bak E-39 er å bygge større bo- og arbeidsregioner. Med andre ord, som en samfunnsplanlegger så klart sa det forleden: «Med Møreaksen bygger vi omlandet til Ålesund videre.» For egen regning kan jeg legge til at Sunnmøres hovedstad er i ferd med å vokse seg stor. Skal den bli enda større i fremtiden, må vi skape et større omland, og det leverer Møreaksen. Kan Romsdalsaksen gjøre det samme? Med så lang ekstra kjøretid, tror jeg ikke det.

Til slutt: Er dere villige til å tre ut av køen av veiprosjekt, sette kryssingen av Romsdalsfjorden på vent og sleppe Hafast, Storfjordbroen og Hamnsundsambandet forbi, mens utredingen av Romsdalsaksen skjer? For det er konsekvensen av det dere nå ber om.

Pål Aarsæther, Kommunestyrerep. Skodje Høgre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook