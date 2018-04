Møreaksen eller Romsdalsaksen?

Leserinnlegg

1. Hvorfor hevdes det at Romsdalsaksen har så stor støtte i folket? Møreaksen er behandlet/vedtatt i og av alle de rette instanser. De som har vedtatt Møreaksen på de forskjellige nivåer er jo valgt av «folket». Romsdalsaksen hevder de er billigere og kortere, men har lite grunnlagsmateriale. Er poenget å hevde påstander som gjentas og gjentas? Mange tror på det de hører stadig vekk – da må det jo være rett?

Når det gjelder avstand, så legger myndighetene stor vekt på reiseavstand mellom arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund. Måler du avstanden mellom byene (som vel blir nokså likt med arbeidsmarkedene?), så vil du slite med å få færre km på RA enn MA. Erling Røshol skrev for øvrig et meget bra innlegg i RB om dette 07.01.17.

At noen ikke liker å kjøre i tunell, er ikke vanskelig å forstå, men sikrere tunell er vel ikke bygget i Norge. Om du kjører i snøfokk eller slaps, så ville du kanskje heller kjørt i en tørr og fin tunell – med ca samme stigning/helling som Ørskogfjellet? Forresten – RA blir heller ikke tunellfri!

2. For de som kjører gjennom regionen, vil forskjellene være minimale. En bra løsning for trafikken gjennom Molde vil være viktig, men det er vel uansett en nødvendighet? For de som bor i Molde og Ålesund, er Møreaksen vinneren.

En viktig bieffekt av Møreaksen er at da får også Aukra og Midsund ferjefri fastlandsforbindelse. Begge øyene har betydelig industriaktivitet, som vil få mye bedre vilkår med Møreaksen. Dessuten vil Kjerringsundet bidra med store inntekter til Møreaksen gjennom økt trafikkgrunnlag. Som en sammenligning så ble Hafast valgt foran Fefast på Sunnmøre, selv om Fefast er kortest, raskest og flatest. Men Hafast går en omvei om øyer med betydelig industri – litt som MA, men MA er ingen omvei – for de fleste. RA er en omvei for flere.

3. Jeg lurer også på hvorfor kryssinga av Langfjorden ikke har vært et tema på lang tid? Bru over Langfjorden og Møreaksen må vel være en veldig bra kombinasjon? Sammen må vel de to utkonkurrere Romsdalsaksen? Kommer Romsdalsaksen, kommer sikkert ikke Langfjorden – i hvert fall ikke på lenge.

Jeg ser på Romsdalsaksen som en halvgod løsning som vil blokkere for den løsningen som vil være best på lang sikt.

Når det gjelder Frank Sve, så har nok han begynt å tenke på neste valg – eller? Det er lov å skifte mening når nye momenter dukker opp i en sak, men det er vel ingen nye i løpet av det siste året. Jeg synes derfor det er rart at Frank Sve plutselig er helt i utakt med det han hevdet for litt over et år siden. Har han begynt å lytte mer til de som roper høyest i stedet for fakta?

Dette er kanskje et nytt eksempel på hvorfor det er så vanskelig å gjennomføre prosjekter i Møre og Romsdal? Jeg har ikke bodd her så lenge, men husker motstanden mot Molde Stadion – som i ettertid har blitt rost opp i skyene. Sykehussaken er også et eksempel – det tok LANG tid – men blir sikkert bra!

Jeg bor på Aukra, og skjønner at noen synes at nå får Aukra for mye. Det er klart at Aukra og Midsund blir taperne om Romsdalsaksen vedtas og vinnerne ved Møreaksen. Det samme blir jo innbyggerne i Molde og Ålesund – om enn i mindre grad. Dessuten skal jo Midsund slås sammen med Molde. Tror nok alle som gikk inn for dette, så for seg at Midsund ville få fastlandsforbindelse. Bygg Møreaksen og Langfjorden så snart som mulig!

Jostein Klev, Aukra

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook