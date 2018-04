Rådmannen i Eide lager skolestrid!

Leserinnlegg

Jeg tar imot utfordringen fra foreldrerådet ved Vevang skole om å kjempe mot forslaget fra rådmann Ole Bjørn Moen om å legge ned skolen på Vevang fra 1. august i år.

Etter å ha kjempet for å beholde skolen på Vevang, som har vært truet med nedleggelse flere ganger i løpet av de 53 åra som er gått siden Vevang ble en utkant i Eide kommune, håper jeg at også dette forsøket vil strande på sin egen urimelighet. Forslaget om nedleggelse er destruktivt og gir en lite troverdig beskrivelse av at det er barnets beste som ligger til grunn for forslaget.

Noe av argumentasjonen til rådmannen er at ved å legge ned skolen på Vevang løser han samtidig et rektorproblem, som han selv har skapt. Da rådmannen i 2013 ønsket å kvitte seg med rektoren på Lyngstad skole presenterte han sin slagplan for formannskapet ved at pålegge formannskapet, taushetsplikt omkring saken, som han ville løse ved å opprette en felles rektorstilling for Lyngstad og Vevang skoler. Jeg har snakket med tidligere rektor, som har fritatt meg for taushetsplikten da hun føler seg dårlig behandlet og ikke har noe å skjule, som krever taushetsplikt.

Det ble ansatt ny felles rektor for Lyngstad og Vevang. Han sluttet etter å ha søkt og fått jobben som rektor ved Eide barneskole. Når rådmannen søker flere ganger etter ny fellesrektor og ingen søker kan en lure på om en av grunnene til dette er at lærerne kjenner bakgrunnen for fellesrektorstillingen og kollegialt ikke søker av den grunn. Rådmannen synes ikke å ha tenkt denne tanken.

«Oppvekst og kulturutvalget» ville 20.06 2017 lyse ut på nytt etter 2 rektorer, som ville bety at en gikk tilbake til en rektor ved hver skole. Rådmannen var ikke fornøyd med dette og sendte saken tilbake til utvalget, da han så det som sin plikt å utrede saken bredere en bestillingen fra vedtaket i OKU. Rådmannens utfordring var nå blitt til en strukturdebatt med 3 alternativer. Rektor var en del og de 2 andre alternativer var skolenedleggelser.

«Rådmannens konklusjon er at en sammenslåing av Lyngstad og Vevang skoler et skritt i riktig retning, både for å øke sjansene til å få søkere til rektorstillingen , for å gi et mer allsidig skolemiljø og for å øke læringsmulighetene til elevene. Dessuten vil det gi en økonomisk innsparing, det vil bidra til å verne elevgrunnlaget for Eide ungdomsskole og hindre en oppsmuldring av nåværende Eide kommune.»

Jeg synes det er ganske påfallende at rådmannen argumenterer med at en må flytte elevene fra Vevang til Lyngstad for å hindre en oppsmuldring av nåværende kommune når Eide kommunestyre har vedtatt å gå inn i Hustadvika kommune frå 2020.

Da blir det nærmest illojalt av rådmannen å setter i gang strukturendringer, som er i strid med gjeldene Kommuneplan i Eide. Kommuneplana har vedtak om» at med bakgrunn i forutsigbarhet for skolens framtid skal Vevang barneskole, Lyngstad barneskole og Eide barneskole bestå som egne skoler, og at skolestrukturen dermed står fast.» Det er bemerkelsesverdig at rådmannen fremmer forslag i strid med vedtatt kommuneplan.

På forrige kommunestyremøte hadde kontrollutvalget besøkt Lyngstad skole og rapporten ble framlagt i lukket kommunestyre og dokumentene samlet inn etter møtet. Uten å røpe noe av innholdet er det betydelige utfordringer før skolemiljøet er slik at det tåler nye utfordringer, som rådmannen beskriver som «store forskjeller når det gjelder kultur og identitet» Lyngstad mangler gymsal noe som betyr at elevene fra Vevang må helt til Eide for å ha kroppsøving.

Mitt sterkeste argument for å gå inn i Hustadvika kommune er at Vevang skole kan tilby skoleplass til elever fra tidligere Fræna kommune, så langt kapasiteten gjør det mulig. Helt siden det ble startet med barnehage på Vevang har kapasiteten blitt utnyttet med barn fra Fræna og det vil derfor være naturlig å fortsette i skole der en har vært i barnehage.

Da kan en snakke om barnets beste og skole i nærmiljøet slik opplæringslovens § 8-1 bestemmer.

Derfor vil det være svært uheldig om Eide kommunestyre følger rådmannens innstilling i denne saken. For mitt vedkommende framstår ikke rådmannens bekymring for barnets beste som det mest påtrengende. «Premissene for debatten blir lett på de voksnes behov og ikke barnas beste», skriver rådmannen.

Jeg kan ikke svare for andre, men for mitt vedkommende har ikke ei bygd uten skole ei framtid på samme måte som ei bygd med skole. Skolen er limet i samfunnet og en trivselsfaktor for kultur, næringsliv, bosetting og infrastruktur.

Det er til dags dato ikke lagt fram et eneste samfunnsregnskap som viser hva storsamfunnet har tjent på å legge ned en grendaskole. Tidspunktet for nedleggelsen er helt feil og uten de visjoner som Hustadvika kommune vil representere etter 2020.

En enkel differansekalkyle viser at besparelsene ved en skolenedleggelse er så små, at de vil bli en stor økonomisk gevinst for Hustadvika kommune å utnytte den ledige kapasisteten som en har ved Vevang skole.

Den eneste løsningen på denne uheldige saken er at Eide kommunestyre vedtar å lyse ut 2 ledige rektorstillinger ved Lyngstad og Vevang skoler og at skolestrukturen ligger fast slik den er vedtatt i gjeldene kommuneplan.

Kolbjørn Gaustad, Eide

