Møreaksen er det beste alternativet

• Romsdalsaksen koster mer.

• Romsdalsaksen gir lengre reisetid.

• Romsdalsaksen vil føre til at Midsund aldri kan få fastlandsforbindelse.

• Vil folk fra Midsund vil bli fornøyd med å være en del av Molde hvis Romsdalsaksen velges? De må da betale bompenger for en «veg» som er nattestengt i evig tid.

• Kanskje vil dette føre til at folk fra Midsund heller ser seg tjent med en enda nærere relasjon til Brattvåg og Moa i fremtiden.

• Møreaksen vil føre til at Aukra vil bli en del av Molde kommune når den er ferdig.

• Romsdalsaksen vil føre til at Aukra må prøve å ta kostnaden med bru til Tornes, og bli en del av Hustadvika kommune.

• Fræna har 9.741, Eide har 3.454 innbyggere. Går Aukra inn med sine 3.547 innbyggere, så har vi en kommune på 16.742 innbyggere.

• Om Gjemnes med sine 2.611 skulle velge å gå inn så får Hustadvika kommune ha 19.353 innbyggere.

• Fortsatt vil de være noe mindre en Molde, men absolutt en robust kommune.

• Ser en på muligheten for vekst for en slik kommune, så kan en se på hvor mange nye forretninger som er bygd i Malmefjorden de siste årene.

• Ser en videre på muligheten for å legge ut nye tomter for næringsliv, og byggefelt for nye innbyggere, så er det ikke usannsynlig at Hustadvika kommune kan bli større en Molde innenfor en rimelig kort tidshorisont.

Arve Oterhals, Aukra

