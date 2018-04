Gi oss et forsvarlig tilbud for våre barselkvinner!

Leserinnlegg

Norske Kvinners Sanitetsforening er bekymret for at den historiske utviklingen med reduksjon i liggetid på sikt vil føre til en dårligere barselomsorg for mor og barn. For 30 år siden lå kvinnene i gjennomsnitt fem dager på barselavdelingen, mens den i dag er kortet ned til få dager. Nå planlegges det nye sykehus med mulighet for utskriving 6-8 timer etter fødsel. Konsekvensene av dette kan være at flere risikobarn ikke blir fanget opp, kvinner med behov for hjelp til amming opplever å ikke få det og det øker risikoen for fødselsdepresjon. Norske Kvinners Sanitetsforening mener at kvinnens og barnets behov må ligge til grunn for beslutning om lengde på liggetid. Barselomsorg må ha en individtilnærming og tidlig utskrivning forutsetter at det er medisinsk forsvarlig, at hjemkommunen har et godt barseltilbud og at kvinnen selv ønsker tidlig utskriving. Norske Kvinners Sanitetsforening er bekymret over at det er store kommunale forskjeller på fødsels- og barseltilbudet. N.K.S. Møre og Romsdal krever at redusert liggetid på sykehus kombineres med en offentlig utredning som kartlegger dagens situasjon, med sikte på å identifisere og tette hull i tjenestetilbudet i barselomsorgen.

Norske Kvinners Sanitetsforening er også bekymret over jordmormangel innenfor det norske helsevesenet. Kommune-Norge mangler mellom 600-700 årsverk og sykehusene har store utfordringer med å ansette et tilstrekkelig antall jordmødre i en sektor dominert av brøkstillinger. Ressursmangelen fører til at retningslinjene i svangerskapsomsorgen ikke blir fulgt. Kun 20% av barselkvinner får hjembesøk de første dagene etter fødsel, og det varsles om flere re-innleggelser av både mor og barn. Norske Kvinners Sanitetsforening krever at helsemyndighetene prioriterer å sikre en bedre jordmordekning. Små brøkstillinger må økes, for å sikre bedre rekruttering, ivaretakelse og ytterligere kompetanseheving av eksisterende jordmødre.

På vegne av nesten 2800 sanitetskvinner i Møre og Romsdal fordelt på 37 lokalforeninger i 19 kommuner.

Fylkesleder Elinor Bolme,

N.K.S. Møre og Romsdal

