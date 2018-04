Fylkesmannen, Gjemnespolitikere og Trøndelag

Leserinnlegg

Da fylkesmann Lodve Solholm skulle behandle søknaden fra Angvik Bygdelag om grensejustering fra Gjemnes til Molde, kom det kraftige advarsler fra toneangivende fylkespolitikere på Nordmøre. De hevdet dette ville føre til en forrykning av balanseforholdet mellom Nordmøre og Romsdal. Fylkespolitiker Kristin Sørheim mente at det var en provokasjon overfor Nordmøre, og advarte at dette kan være starten på slutten for Møre og Romsdal som fylke (TK 26.02.2018). Hun sier rett ut at hvis Gjemnes ikke greier seg som egen kommune, kommer kravet med en gang fra Nordmøre om å bli en del av Trøndelag (RB 27.02.2018).

Nå, knappe to måneder senere, ønsker rådmann Birgit Eliassen at Gjemnes starter opp nye forhandlinger med Kristiansund og Molde med tanke på sammenslåing eller deling av Gjemnes. Dermed er det kommunepolitikerne i Gjemnes som må ta dette viktige valget, som enkelte fylkespolitikere truer med har kraft i seg til å sprenge Møre og Romsdal som egen region.

I så fall er det innlysende at regionspørsmålet må bli et viktig tema i drøftingene mellom Kristiansund og Gjemnes. Er trangen til å kaste loss til Trøndelag like stor i Gjemnes som i Kristiansund? Dette må avklares når kommunepolitikerne i Gjemnes plutselig bærer hele fylkets skjebne på sine skuldre.

Departementet har ikke fulgt Fylkesmannens råd i alle saker så langt Ordføreren i Gjemnes aner ikke hva som skjer med kommunen. Når avklaringen kommer er det ingen som vet Tre naboer vil gifte seg med Gjemnes. 17. april vil politikerne der avgjøre om de skal innlede samtaler med sine friere nå. Eller vente på «tidlig avklaring» fra Oslo på om kommunen kan forbli singel eller ei.

Om dette ikke ansees som et viktig tema, er det like åpenbart at Kristin Sørheims vifting med Trøndelag-kortet bare er en tom trussel. Et slikt uverdig spill, med trusler om å sprenge fylket hvis balansen i utviklingen mellom fogderiene endres, er svært destruktivt. Skal Romsdal ikke kunne utvikle seg, hvis ikke Nordmøre også gjør det?

Slike kyniske krav og trusler bør kommunepolitikerne i Gjemnes ignorere. De må kunne foreta sine valg ut fra de kriteriene de selv velger, og stole på sine egne vurderinger om hva som er den beste løsningen for innbyggerne i kommunen. Forhåpentligvis har politikerne i Gjemnes et slikt mot. Da har vi forhåpentligvis også for siste gang sett Trøndelag-kortet i bruk.

Rasmus Rasmussen, Molde

