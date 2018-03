Korfor skal vi gje meir til dei som har mest?

Leserinnlegg

Når det bys opp til spleiselag frå dei som sel leilegheiter frå 12 millionar og nedover skal ein følgje med i svingane. For Sjøfrontpartiet SV har eg no sagt stopp. SV var i førre periode med på å utsette bygging av avlastingsbustad for funksjonshemma born og bruke pengane på Sjøfronten. No må vi utsette ferdigstillelse av Sjøfronten til vi har fått på plass lovpålagte oppgaver. Når det kjem maur inn i fellesrommet, og lokala som blir brukt til borna på Røbekk ikkje held mål må vi gjere noko. Fylkesmannen kjem med krav som vi må ordna.

Politikerne i drift og forvaltning dro på befaring på kritisert tilbud på Røbekk SV beklaget at de tok 12 millioner fra ny barnebolig til Sjøfronten

Drift- og forvaltningsutvalget ber om at hele behovet for avlastningstjenesten i tiltak for funksjonshemmede vurderes på nytt i den kommende helse- og omsorgsplanen.

Drift- og forvaltningsutvalget ber kommunen bygge ny avlastningsbolig på Enen eller annen egnet lokasjon, som tidligere vedtatt.

SV fremma desse forslaga i Drift og forvaltingsutvalet og det første blei einstemmig vedtatt og det andre blei vedtatt:

Eg veit ikkje om det er meg Terje Dyrseth i Brunvoll Holding siktar til når han seier til budstikka at det har vore «private skriverier som ikke stemmer», men eg kan forsikre Dyrseth om at eg i lag med dei andre 46 kommunestyrerepresentantane i Molde har kvalitet på tenestene og dei tilsette på første prioritet. Så kjem dei 1,8 milliardane vi ansvarar for i Molde kommunes budsjett som skal gå opp. Då kan det hende at der er nok pengar til Sjøfronten.

Molde kommune inngår utbyggingsavtale med Brunvoll Holding AS om større park nedenfor prosjektet l Park-regningen på 12 mill. deles på kommunen, Brunvoll og Nordmøre og Romsdal Eiendom Slik er samarbeidet om Sjøfronten 3 og Brunvollkvartalet Brunvollkvartalet nyter godt av den vedtatte sentrumsplanen fra 2010. Kommunen betaler for ny molo, oppgradering av elveløpet og halvparten av parken nedenfor.

Ny molo skulle koste 13 millioner – nå blir prisen mer enn doblet Molde kommune vil trolig gå på en kjempesprekk for å få realisert Sjøfronten 3. Trolig blir prosjektet 26,5 millioner kroner dyrere enn planlagt. I tillegg overføres 20 millioner til siste trinn i utbyggingen.

Enstemmig plan- og utviklingsutvalg sendte kostnadsramma for Sjøfronten 3 tilbake til administrasjonen for utredning av flere alternativ Vraket rådmannens Sjøfronten 3-forslag

No går det ikkje opp med sprekk på 26 millionar ved elveosen og moloen. Plan og utviklingsutvalet sendte sprekken tilbake til administrasjonen. Skal det vere spleiselag må kommunens del ikkje bli større, men holde seg proporsjonalt i høve private aktørar når overskridinga skal dekkes inn.SV har alltid jobba for Sjøfronten og skal ikkje svikte no heller, men vi ventar at private som får den reelle verdien på sine eigedommar auka også stiller opp. Og all ære til Brunvoll Holding som har vore med å gjere det muleg med offentleg gangveg og leikeplass i området.

Spør kem du vil av bønder eller fiskarar i Romsdal om botn rundt ein elveos. Rart at berre dei som planlegg slike prosjekt går på slike sprekker. Om vi visste om dei reelle kostnadane i utgangspunktet hadde vi då satt kommunale pengar inn i eit slikt prosjekt? Og om vi hadde visst at det var tenkt at berre kommunen skulle delta på sprekken sitt spleiselag? Vi hadde Multiconsult på Stortinget og no Norconsult i kommunen. Er alt lagt opp til å narre oss folkevalte ut på prosjekt som blir alt for dyre grunna dårlege faglege råd?

Byggesak og geodata i Molde kommune ville gi 50.000 kroner i bot til Christie & Opsahl AS for manglende byggetillatelse Gir bot for tjuvstart på Sjøfronten Molde kommune gir bot til entreprenøren som bygger Sjøfronten på oppdrag for: Molde kommune.

Prosjektleder for byutvikling i fylkeskommunen ber Molde kommune gjøre et grundigere arbeid med brukerne av den nye Sjøfronten Vil ha mer for pengestøtten – Molde kommune er dyktige på kunnskap om planlegging, men Sjøfronten blir enda bedre om brukerne involveres.

Finansieringa av Sjøfronten har vore mangslungen. Eg har bedt eigarane i sentrum som får stor verdiauke på sine eigedommar om å bidra meir. Frå før veit vi at vi henta 60 millionar frå ungdomen og Idrettens Hus. Så 12 millionar frå avlastingsbustad funksjonshemma born. Venstre foreslo og fikk fleirtal for at når sosial bustader seljes så skal overskotet gå til Sjøfronten!No er det viktig at vi prioriterer rundt torget og når vi utsett så er det Sjøfronten rundt elveosen som får vente – der kan dei private i tillegg kjøre på – om dei vil. Men der fryktar eg og at politikken ligg – ein reknar med at fellesskapet tek rekninga når det reknast feil.

Bjørn Jacobsen,

kommunestyrerepresentant SV

