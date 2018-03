Nasjonalt deponi - nasjonalt ansvar!

Leserinnlegg

Det har vært mange meninger om konsekvensutredningen om deponi på Raudsand, som var bestilt av Bergmesteren.

Regelverket i Norge er slik at den som ønsker å gjennomføre et prosjekt med mulige negative konsekvenser må betale for egen utredning. Dette kan være uheldig. En privat aktør har en særlig interesse av at en bestilt utredning lander til fordel for egen virksomhet. Man skal være forsiktig med å trekke dette ut i konspirasjonsteorier, men dette handler om tillit. Tillit er fundamentet i et demokratisk samfunn.

Et nasjonalt deponi bør ha en nasjonal forankring. Spesielt der det er høy temperatur mellom aktørene i en sak som vil påvirke innbyggerne i lang fremtid. Det betyr at Den norske stat, som løfter frem behovet for deponi, må kjenne sin besøkelsestid.

Konsekvensen av denne saken ser ut til å skape dype spor i sjelen til Nesset. Dette bør også Stortinget ta hensyn til når man skal ha ett nytt deponi for farlig avfall.

Innbyggerne i Nesset - for eller mot - fortjener at det er tillit til saksbehandling og konsekvensutredninger. Tilliten kan økes ved at Stortinget tar oppfordringen og sørger for at konsekvensutredninger besørges på et høyere nivå.

Bjørn Wang, Midsund

--------

