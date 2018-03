Leserinnlegg

Det var rent vondt å høre den unyanserte retorikken som ble fremført i kommunestyret fra representanter som står bak utbrytersøknaden. En bunnløs utakknemlighet mot sin egen kommune, som etter min mening har bidratt etter evne for at kretsen her inne kan ha tilpassede samfunnsfunksjoner som skole og barnehage, og andre offentlige tilbud til innbyggerne.

Kommunen har også ved tjenesteyting, slik jeg har forstått, i stor grad benyttet lokale firma, når disse kan levere tjenesten. Utbrytersøknaden har vist frem en hensynsløs- og usolidarisk holdning til resten av kommunen, som hadde blitt meget skadelidende ved deling.

Søknaden viser frem en ganske ubegrunnet holdning og utakknemlighet til Gjemnes kommune, som jeg mener har vist stor omsorg for å legge til rette for utvikling i Indre Gjemnes, kanskje også på bekostning av andre kretser?

Er det ren egoisme - , eller hva er det som er drivkraften? Det synes nå å være nørt opp til en strid mellom interesser som ingen her i utkantene er tjent med - her behøves alle tilgjengelige ressurser for konstruktiv lokal samfunnsutvikling.

Lars Wiik, medlem av Gjemnes Sp

