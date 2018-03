Saken om grensejustering

Leserinnlegg

Så har da formannskapet i Gjemnes innstilt på NEI til søknaden fra styret i Angvik Bygdalag om grensejustering for indre del av Gjemnes. Ja det skulle da også bare mangle at det ikke vart resultatet, da det slettes ikke er stort nok flertall for det.

Så over til hva som var gjengitt i avisen: Venstres Heidi Hogset ga signal om at hun var «innstilt på å følge folkeviljen på indre»! Hvilken folkevilje! Totaloppslutningen regnet over det hele i bygdene i indre Gjemnes på 57 prosent er for å repetere det enda en gang, altså ikke stort nok, og uklarheten, samt de som har sagt de ikke vil til Molde er for stor. I noen bygder, noe uvisst hvem, er det og sannsynligvis under halvparten som vil til Molde med si bygd og indre del av Gjemnes for øvrig.

– Det verken bør bli, eller vil bli, en grensejustering Liv Jorunn Flemmen er leder i Flemma bygdelag. Hun sier styret og bygdefolket er delt i synet på om Indre Gjemnes bør bryte ut av Gjemnes og bli en del av Molde. Privat er hun klar på at det absolutt ikke må skje.

Gjemnes-rådmannen anbefaler kommunestyret å si nei til «utbryterne» – I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen kommune.

Fylkesrådmannen avviser kritikken fra Torgeir Dahl – Fylkeskommunen ønsker utvikling, og vil ikke hemme utviklingen i den ene eller den andre kommunen, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik med adresse til kritikken fra Torgeir Dahl.

Og slik oppvisning skal vi få fra en representant fra det partiet som en gang var det fremste i forsvaret av demokrati, Johan Sverdrup sitt parti som er i ferd med å rotne på rot ser det ut til. De liketil forsvarer Sylvi Listhaug nå i disse dager, som har prestert å se om det kan besluttes lovendringer som tilsidesetter Stortinget, rett og slett ved å sette regjeringen over vårt øverste folkevalgte organ! Og Erna reagerer ikke, over slikt som kun skal skje om landet er i krig, stor krise, eller er sterkt trua av det. Altså noe slikt som «Elverumsfullmakten» gitt til regjeringa i april 1940!En kan virkelig bli skremt av disse høyrekreftene i vår tid, også i vårt land. Men da var det en som forsynte meg i Gjemnes formannskap 6. mars med sin uttalelse; Leif-Ståle Engdahl sa nemlig ifm. grensejusteringssaken: «Vi, (Høyre altså!), vil ikke være med på å redusere tilbudet her i Batnfjord»! –sitat slutt. Ja vel Engdahl og Høyre! Da regner jeg med at Høyre holder «den fanen høyt» om det skal bli spill om Gjemnes igjen. For om noen prøver seg på å legge Gjemnes under nye Molde kommune, må det nå være soleklart for oss alle, at de da minst indirekte gjør akkurat det; Nemlig aktivt reduserer tilbudet i Batnfjord, og det med sterkere virkning enn om det hadde blitt noe av grensejusteringen i indre, og for eksempel Rest-Gjemnes hadde blitt lagt sammen med kommune(r) nordover!For straks beslutningen hadde blitt tatt om sammenslåing med nye Molde, hadde de i ytre del av Gjemnes, også på fastlandssida Storlandet – Gjemnes, ja kanskje helt inn til grensa mellom Øre og forhenværende Gjemnes (Rød-Blakstad), gått ut og søkt om grensejustering ut av nye enda større-Molde (da inkl. Gjemnes). For det må vel og være ganske klart, at den verste delen for Batnfjordsøra å miste, er ytre del av Gjemnes, som sammen med Batnfjordsområdet vel er det som er nærmest et potensiale til vekst framover. Og de ville faktisk ha en god sak, de i ytre når de kom til å søke. Så i det minste dere Høyrerepresentantene fra Batnfjord, og da representanten Engdahl fra Torvikbukt, regner jeg med at dere ikke bidrar til det vanvittige å legge Gjemnes under nye Molde, men også denne gangen respekterer viljen hos innbyggerne fra folkeavstemningen i 2016, og samtidig står på at det er ikke klart nok i indre Gjemnes til å godkjenne endring av kommunegrensen. I realiteten kan det utløse avvikling av Gjemnes, noe som da også er i strid med Stortingets vedtak i juni 2017.

Øivind Silset

