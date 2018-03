Gratulerer med Kvinnedagen!

Leserinnlegg

Det er ikke det at jeg ikke synes det er hyggelig å ha en dag der vi har fokus på, og feirer jenter og kvinner. Men jeg synes det er leit av kvinner i Norge fortsatt må kjempe blant annet for å oppnå samme lønn som menn! Kvinner sliter også med å få ledende stillinger i bedriftene våre. Av en eller annen merkelig grunn. Eller forresten, er det så merkelig?

Sett i lys av #metoo er det kanskje ikke så rart? Denne kampanjen har gitt oss mange tankevekkere. Oppførsel som har vært krenkende har på en måte likevel vært akseptert. Jeg tror vi må innrømme at vi oftest har sett andre veien når upassende oppførsel har skjedd. Dette har vært et stort samfunnsproblem. Vi har dessverre «tillatt» en kultur som har vært forkastelig.

Vi skal ikke se bort fra at denne nedlatende holdningen mot kvinner har påvirket hvordan vi behandler jenter og kvinner i arbeidslivet. Jeg tror ikke det er en bevisst handling at bedriftene velger bort kvinner. Det er forhåpentligvis en «gammel vane». Men det er utrolig frustrerende å se at vi fortsatt er der i dag. Nå må arbeidsgivere slutte å være bremseklosser.

Det kan kanskje virke som små problemer, at vi her på berget snakker om «lik lønn for likt arbeid». Vi vet at alt for mange jenter og kvinner i deler av verden, og mange av de som kommer til ladet vårt, sliter med langt større utfordringer enn de vi har. Det betyr jo ikke at vi skal slutte å jobbe med disse utfordringene i Norge. Tvert i mot. Alle som bor i Norge skal ha muligheter til å skape seg et godt liv. Og alle skal ha de samme rettighetene. Ingen skal utsettes for æresvold, tvangsekteskap eller negativ sosial kontroll.

Vi har fortsatt en vei å gå!

Ønsker alle en god feiring av Kvinnedagen!

Britt Janne Tennøy, leder i Møre og Romsdal Høyres kvinneforum