Reiseliv på offensiven

Leserinnlegg

Reiseliv er verdens største næring, og den vokser raskt. Nordmøre og Romsdal har reiselivsprodukt i verdensklasse. Ved å tilby friske opplevelser hele året, skal vi styrke vår posisjon i konkurransen med andre.

Konkurransen er hard både om norske og utenlandske reisende. Derfor er det møysommelig og hardt arbeid som skal til for å få enda flere gjester til å komme til vår region. Og vi må få de som kommer hit til å bruke mer tid her og legge igjen mer penger. Det gjelder turister og det gjelder reiser i forbindelse med jobb.

Denne jobben må gjøres av mange på ulike nivå. Den enkelte reiselivsbedrift eller -aktør har naturligvis den største jobben. Så skal vi som destinasjonsselskap gjøre vår del av jobben. Vi skal få flere til å velge akkurat Nordmøre og Romsdal som reisemål hele året. Når vi vet at reiseliv er en vekstnæring, er det vår hovedjobb å bidra til at vår region får del i denne veksten. Ja, at vi øker andelen.

Norge er ikke så internasjonalt kjent som vi liker å tro. Norges medaljefangst i OL kan kanskje gi et visst oppsving i enkelte markeder, men det må mer til for å gi oss et skikkelig langsiktig løft på reiselivshimmelen. Da er det betenkelig at det krangles om Innovasjon Norge skal få 10-, 20- eller 40 mill over statsbudsjettet til markedsføring av Norge som reisemål. Hvis myndighetene virkelig mener at reiseliv er en av framtidsnæringene for Norge, og Stortingets behandling av reiselivsmeldingen våren 2017 skal tas på det alvor den fortjener, kan vi ikke snakke om slike små beløp. Her må det et krafttak til.

Vi som destinasjonsselskap er reiselivsnæringens og berørte kommuners spleiselag på en felles markedsavdeling. Produktene som markedsføres er alt som utgjør et reisemål; attraksjoner, aktiviteter, overnatting, mat, kultur, handelstilbud og mye mer. Vi er fem ansatte i Kristiansund og Molde som jobber hardt for å hevde oss i konkurransen med andre regioner.

De fleste av oss liker godt at det snakkes positivt om det stedet og den regionen vi bor i. At andre skryter av oss. På samme måte må vi selv snakke opp vårt hjemsted og vårt område i møte med folk fra andre steder både i Norge og utlandet. Alle kan være ambassadører for å flere turister hit, og for å få bedrifter og organisasjoner til å legge flere arrangement til vårt område.

Hva er det vi har? Vi har en reiselivsnæring i Nordmøre og Romsdal med rike tradisjoner. Framsynte reiselivsaktører har i generasjoner sett mulighetene og utnyttet mulighetene. Det er bygget opp flotte overnattings- og serveringsteder med utgangspunkt i enestående naturopplevelser, lakseelver, kulturopplevelser og råvarer vi har rett utenfor stuedøra. Nordmøre og Romsdal har kjente reisemål som bl.a. Atlanterhavsveien, Romsdalseggen og Trollstigen. I tillegg har vi mange andre reisemål som er godt besøkt, og ikke minst har vi et stort potensial i mange naturperler og opplevelsestilbud som går under radaren til folk flest. Vi må dyrke og videreutvikle våre mest kjente reisemål for alt de er verd, samtidig som vi må få nye og flere perler enda mer fram i lyset. Fra innerst i Trollheimen, Sunndal og Rauma, til ytterst i havgapet fra Smøla i nord til Romsdals øyrike i sør.

Inn i alt dette har vi Kristiansund og Molde, som er viktige knutepunkt med flyplass, faste hurtigruteanløp og den største overnattingskapasiteten. Disse byene har hatt, og vil ha, en helt sentral plass i reiselivsutviklingen i regionen.

Operafestukene i Kristiansund, som nok en gang har vist seg fra sin beste side, er gull verd for reiselivet. Det samme er jazzfestivalen i Molde, og mange andre festivaler og arrangement. Slike arrangement skaper oppmerksomhet som trekker folk til de to byene. For ikke å snakke om MFK og KBK som gjennom fotballsesongen har 15 hjemmekamper som trekker mange tilreisende.

Romsdalsmuseet og Plassen i Molde er først og fremst et gode for kulturlivet og lokalbefolkningen, men også i stor grad for reiselivet. På samme måte vil et opera- og kulturhus i Kristiansund, som inkluderer Nordmøre museum, være viktig både for lokalbefolkningen og for oss i reiselivet. Ja, vi må virkelig ikke undervurdere ringvirkningene av slike etableringer og institusjoner.

Måten turisten orienterer seg på er i stadig endring, og det er viktigere enn noen gang å følge med på utviklingen. Vi har et sterkt fokus på digitale flater, og i godt samarbeid med Visit Norway, Fjord Norge og de andre destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal setter dette oss på kartet.

Pål Farstad, reiselivsdirektør Visit Nordvest

