– Kjære Erna. Du må sørge for at sykehusvedtaket reverseres og Møreaksen stoppes.

Leserinnlegg

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg i anledning hennes besøk i Kristiansund den 6. mars 2018.

Kjære Erna

Tusen takk for at du tar deg bryderiet med å besøke vår vakre by Kristiansund, som vi som bor her er så stolte av. Vi har ventet på deg lenge, og har ikke vært særlig bortskjemte med besøk fra deg eller medlemmer fra din regjering.

Jeg håper du denne gangen har med deg gode nyheter, for din regjering har vært en stor utfordring for livet til alle her på Nordmøre.

Vi i Kristiansund står for stolte tradisjoner gjennom århundrer, men årene i Møre og Romsdal fylke har gjort at vi har blitt hengende etter både i utvikling og opplevd tilbakegang i forhold til resten av landet. Denne negative utviklingen har tiltatt under din regjering.

Siden fylket Møre og Romsdal ble etablert har vi opplevd å gå fra ca 33 % av innbyggerne i Møre og Romsdal til nå ca 23 %.

Arealet har også minket, ved at 3 kommuner er på vei bort, 2 på vei ut av fylket og en har gått til Romsdal. Videre ønsker man nå i Molde å annektere kommuner eller kretser av Nordmøre. Dette skal din regjering snart avgjøre utfallet av.

Mens resten av fylkets byer vokste i antall innbyggere i 2017 opplevde Kristiansund nok engang en markant nedgang av antall innbyggere.

Regjeringens årlige levekårsundersøkelse viser at 7 av de 10 dårligst stilte kommunene i Møre og Romsdal ligger på Nordmøre. Til å være i Sør-Norge og i et velstående fylke som Møre og Romsdal, er det nesten utrolig at dette er så konsentrert på Nordmøre på grensen til Trøndelag.

Vi har nesten ingen høyere utdanning, lite arbeidsplasser for de som har høyere utdanning, og et ensidig næringsliv. Men det er næringslivet vi lever av, fordi det er knapt statlige arbeidsplasser i hele regionen, utenom sykehuset som din regjering har tatt ifra oss med et nikk fra statsråd Høie under et møte med Helseforetakets leder.

Møre og Romsdal er dårligst stilt av alle i hele Norge når det gjelder statlige arbeidsplasser. De statlige arbeidsplassene som ligger her har vært knyttet til sykehusdrift og basisadministrasjon som politi, toll o.l.

Toll, politi og maritim utdanning har blitt flyttet til Ålesund, sykehus skal flyttes til Molde. Ikke engang Nav har hovedkontoret sitt i Kristiansund, selv om en skulle tro behovet var tilstede når 800 arbeidsplasser forsvinner med nedleggingen av sykehuset og ringvirkningene for den øvrige sysselsettingen i distriktet blir enorme.

Om jeg ikke tar feil vil dette medføre ringvirkninger for nesten 4000 mennesker iløpet av de neste årene. Har du en plan om hvordan dette skal løses? Vi strever.

I dag har Nordmøre med sine 23 % av fylkets befolkning kun 14 % av de statlige arbeidsplassene i fylket. Den dagen sykehuset er borte er andelen kanskje så lav som 6 %.

Når fylket på toppen av at dette er på bunn i andelen statlige arbeidsplasser i landet, så er min påstand at vi får minst igjen av alle, i alle regioner og fylker i hele dette landet.

Hva har vi gjort for å fortjene en slik skjebne?

I din landsmøtetale skrøt du av Molde og hva de hadde fått til der. Velkommen til medaljens bakside. Det er vi på Nordmøre som må betale for den suksessen de opplever, og som du trekker frem.

De har «beitet» på Nordmøre og trukket i alle tråder inn til en by som med din regjerings velsignelse blir fremstilt som en suksesshistorie. Det er vel ikke slik en bygger velstand i landet? Ved å flytte funksjoner til kommuner der Høyre styrer?

Når det gjelder næringslivet står ikke Kristiansund og Ytre Nordmøre noe tilbake for resten av fylket, snarere tvert imot, idet det viser seg at Kristiansund og Averøy er i toppen av antall nyetableringer i hele fylket. Smøla kommer også halsende etter, noe som gleder alle på Ytre Nordmøre.

Så hva kan du gjøre for å bedre vår situasjon? Hvilket budskap skal vi sende deg tilbake til Oslo med?

Du må sørge for at vi får vår andel av statlige arbeidsplasser, at Campus Kristiansund realiseres, at Nordmøre kan få bli en del av det nyopprettede Trøndelagsfylket, at sykehusvedtaket reverseres og at Møreaksen stoppes.

Du må faktisk presentere en troverdig plan for hele Nordmøre. Du kan ikke bare fortsette denne "Balkanpolitikken" og skape en stadig større avgrunn ved å favorisere den ene parten.

Jeg håper stortingsrepresentant Solheim krever å overdøve den jevne strømmen av ord fra stortingsrepresentant Orten og ordfører Dahl som har skapt disse frontene. Jeg håper at han står opp for sin del av fylket og forteller hele historien og ikke bare den suksesshistorien du tok med i din landsmøtetale.

Velgerne har nå ved flere valg på rad vist deg at ditt parti, som styrte Kristiansund i 10 år på rad for noen år siden, i dag er helt utradert i Kristiansund, med en oppslutning der både Senterpartiet og Nordmørslista er dobbelt så store. Dette må være en tankevekker for deg om at alt ikke er som det skal være.

Så når du spiser din fishan, en forhåpentligvis solfylt dag på kaia og ser utover den vakre havna vår så tenk på at her har det bodd mennesker i 8000 år. Bidra til at vi får en fremtid i nye 8000 år med utvikling, og ikke fortsett som likvidatoren av livet vårt som vi kjenner det.

Vær så snill, Erna!

Steinar Wiik Sørvik, Kristiansundspatriot