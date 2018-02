Skoleutbygging i Fræna og «Eldrebølgen»

Leserinnlegg

Gudrun Refstrup, som for øvrig et aktivt medlem av Fræna SV, har ved et par anledninger i RB de siste dagene uttrykt kritiske meninger og også gjort til dels sterke utfall mot Fræna Arbeiderparti. Hun svinger pisken og bruker sterke ord og uttrykk for å beskrive hvilken helligbrøde vi har begått ved å gjøre det som vi mener er en politikers ansvar, nettopp det å ta ansvar når situasjonen krever det!

Vi anklages for å ha intensjoner som går på akkord med hva som er til det beste for de ansatte og barna. Vi anklages for å ha brukt en retorikk som setter skolekretsene og/eller små skolebarn-eldre oppimot hverandre. Det framstilles som om vår beslutning er fattet med grunnlag i et ønske om å trenere og kjøre omkamper. Vår intensjon fremstilles underforstått som ikke god. Jeg legger til grunn at alle de politiske partiene i Fræna har gode intensjoner – hvorfor skulle jeg ikke det?

Det at det har dukket opp skjær i sjøen som gjør at vi mener vi må stoppe opp og i alle fall vurdere om vi må legge om kursen, er ikke godt nok. Mener virkelig Refstrup at man skal ha samme kurs uansett ytre forhold og/eller endringer i premisser?

Når det gjelder påstanden om at vi har brutt samarbeidsavtalen, så har vi fått det fra flere hold servert i Romsdals Budstikke, ingen har tatt det opp formelt med Fræna AP! Vi har ikke brutt noen samarbeidsavtale ennå i alle fall. Vi har sagt at det ikke er sikkert at vi evner å ivareta helheten, vi må ha trygghet for at vi har bæreevne for de investeringene og utfordringene Fræna og fremtidige Hustadvika kommune står ovenfor.

I festtaler og som debatteknikk fungerer det egentlig ganske bra å si at man ikke skal sette svake grupper opp mot hverandre. Det er liksom litt lett å være enig i akkurat det. I kommunebudsjetter og statsbudsjetter så er det nettopp det som skjer – man prioriterer noe foran noe annet! Budsjett handler ikke om økonomi, rentenivå, deflator, excel eller resultatgrad. Det handler om mennesker og samfunnsutvikling. Det handler nettopp om å ivareta helheten. Det er slik jeg oppfattet bakgrunn for at et stort flertall av kommunestyret stemte for vedtaket under budsjettdebatten i desember 2017 – de ønsket å ta faktabaserte beslutninger og være trygg på at vi fortsatt ivaretar helheten!

Jeg ser at Refstrup ikke liker å bruke ordet Eldrebølgen. Det må hun gjerne ikke like for meg, men i Fræna hadde vi besøk av lederen for pensjonistforbundet i Møre og Romsdal for en tid tilbake. I en av plansjene han la frem lød overskriften: «RESSURSKAMPEN I KOMMUNENE – TAPERE OG VINNERE?»

Barn / skole – Innbyggerfavoritten

Helse og omsorg – (? !)

Veksttiltak – Politikerfavoritten

Det er i alle fall noen interesseorganisasjoner og talspersoner som ser at vi kanskje må prioritere i forhold til dette! Denne presentasjonen problematiserer nettopp prioriteringsutfordringene vi står ovenfor i kommunene i forhold til veksten i antall eldre over 80 år.

Jeg skal være enig i at Fræna kommune ikke er en fattig kommune og vi er absolutt en livskraftig kommune! Er det en selvfølge at det også blir slik i fortsettelsen? Jeg mener at det ikke er det og det er flere forhold som gjør at vi absolutt bør være litt tilbakeholden. De investeringene vi står ovenfor skal innbyggerne i Fræna og fremtidige Hustadvika kommune betale på i 40 år. Alle de momentene jeg lister opp under vil bety enten økte utgifter eller mindre inntekter de nærmeste årene. De fleste av disse faktorene vil inntreffe med full tyngde innen 5-6 år etter at skolebyggene eventuelt står ferdig. Full virkning av bortfall av basistilskudd vil først inntreffe 15 år(+5) etter sammenslåingen av Eide og Fræna.

Jendem skole, flere paralleller = kr 9 000 000,00

Kapitalkostnader investeringer = kr 15 000 000,00

Bortfall av e-skatt på verker og bruk = kr 18 000 000,00

Basistilskudd for en av kommunene = kr 12 000 000,00

Eide sitt underskudd kr = 10 000 000,00

Sum = kr 64 000 000,00

Så er det fortsatt litt uklart hvor stor noen av disse beløpene faktisk blir - problemet er at vi vet ikke! Blir det da å ivareta helheten å bare gå i gang med investeringene før vi har klarhet i utgift-/inntektsnivå? Vi skal liksom bare gå rett frem samme hva vi støter på? I tillegg til dette så skal vi faktisk ha en formidabel vekst i antall eldre over 80 år, det må vi planlegge for! Det vil både kreve økte innvesteringer og ganske sikkert også økte driftsmidler.

De avgjørelser Fræna Arbeiderparti tok i forbindelse med budsjettbehandlingen kom etter en bred prosess internt i partiet. Det var en tung avgjørelse, men vi opplevde ikke at vi hadde et valg. Hele saken handler for oss om å ha et faktagrunnlag for inntekt og utgiftsnivå i Fræna og fremtidens Hustadvika kommune! Det er ingen fra administrasjonen, Fræna AP eller i kommunestyre så vidt meg bekjent som har utrykt bekymring for 2017, 18 eller 19!

Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å gi alle skolebarna i Fræna trygge og gode skolebygg, vi ønsker å styrke barnehagene – vi ønsker å gi en spesiell prioritet til de minste barna i hele kommunen og vi ønsker ikke minst at det skal være et godt innhold i skolen!

En skoledebatt har selvfølgelig langt flere momenter enn økonomi og plassering. Jeg merket meg at Fræna SV sin representant i Plan og økonomiutvalget under sist debatt om en relatert sak synes det faglige innholdet kommer for lite frem i vurderingene. Det er jeg helt enig i - en god og grundig debatt om helheten er det nettopp kommunestyre i Fræna nå har lagt til rette for! I den helheten er selvfølgelig det faglige og pedagogiske tilbudet et helt vesentlig moment. Her blir det viktig å lytte til rektorene, det pedagogiske personalet og organisasjonene!

Vi ønsker ikke en videre diskusjon med Gudrun Refstrup og vil ikke svare på flere innlegg. Vi ønsket derimot å bruke litt spalteplass på å forklare bakgrunnen og utfordringsbildet slik vi ser helheten i situasjonen.

Jan Arve Dyrnes, Fræna Arbeiderparti

