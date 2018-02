Leserinnlegg

Romsdals Budstikke veljar bevisst eller ubevisst å tillegga meg meiningar og påstandar om Midsund kommune sin drift og økonomi, noko eg som ordførar aldri har uttala eller hevda. Det vert derfor etter mitt syn både misvisande og grunnlause påstandar RB framfører mot meg og Aukra kommune.

Å bli misforstått eller feilsitert er ikkje all verda, og er i dei fleste tilfelle til å leve med. Men når Romsdals Budstikke forsøker å tillegga meg meiningar og uttrykk mot Midsund kommune, som eg aldri har uttalt eller beskrive, følast det urettvis og feil. Siterer derfor følgande frå leiaren på fredag: «En rik storebror bør halde seg for god for å ironisere med ein fattig veslebror som ikkje har de same inntektsmoglegheitene». Vidare: «Kimen til konflikten mellom opposisjonspolitikarane i Midsund og ordføraren i Aukra ligg truleg tilbake i tida da kommunesammenslåing var tema.» sitat slutt.

Eg kan berre beklage denne framstillinga som i RB vert forsøkt beskrive som underteikna sine meiningar og haldningar, og slår derfor fast følgande: Eg har aldri harselera eller vore ironisk mot Midsund kommune sin økonomi slik skribenten veljar å ordlegge seg. Derimot har eg fleire gonger påpeika og forsøkt tilbakevist dei mange feilaktige og usanne framstillingane mot Aukra kommune, frå enkeltpolitikarar i Midsund, med blant anna påstandar om at Aukra kommune blir den neste Robek kommune i molderegionen. Og det vert etter mitt syn det stikk motsette av kva som vert forsøkt tillagt meg i Romsdals Budstikke.

Dersom Romsdals Budstikke ønskjer å i bruke orda harselering og ironisering, kunne ein kanskje valt å bruke det om dei mange feilaktige påstandane mot Aukra kommune. Og ikkje som det vert forsøkt framstilt, at det er ordføraren i Aukra kommune som harselerer og ironiserer med Midsund kommune og deira økonomi, noko som er forsøkt tilbakevist, og som det ikkje finnes grunnlag for å hevde. Verre enn det burde det ikkje vere, men då ville vel ikkje faktagrunnlaget og framstillinga vore noko å omtale.

Elles kan følgande slåast fast: Midsund og Aukra kommune har hatt, og har eit godt og tillitsfullt samarbeid og naboskap.

Bernhard Riksfjord, ordfører i Aukra.

