Ny styreleder i Helse Møre og Romsdal?

Leserinnlegg

Spørsmåltegnet i overskriften burde være unødvendig. Styreleder Stein Kinserdal uttalte til pressen at han ville svare om han ville ta en ny periode hvis valgkomiteen henvender seg. Han ville ikke ha svart slik hvis han hadde bestemt seg for å si nei.

Kinserdal ble styreleder i HMR i mai 2014 da styreleder John Harry Kvalshaug ble vraket. Kvalshaug ble spurt om han ville ta en ny periode, og sa ja. Han uttalte han ikke ante hvorfor han da likevel ble vraket. Årsaken er at «noen» hadde snakket sammen. I løpet av 2014 skulle nemlig beslutning om lokalisasjon av fellessykehuset tas. 0-alternativet (to sykehus) var forkastet. I den prosessen ble Kvalshaug vurdert som et problem. Han var «uegnet» av følgende årsaker: Kvalshaug var fergeskipper, og hadde inngående kjennskap til fremkommelighet til sykehusene i fylket, med øyer og fjorder. Han kjente veistandard og værlag på disse kanter, spesielt høst og vinter. Verst av alt: Han var nordmøring og vært ordfører for Senterpartiet på Averøy, et parti som er mot sentralisering av hensyn til bosetningen i distrikts-Norge.

Da var det bedre med administrerende direktør Kinserdal fra sykehusene i Vestfold som styreleder. Vestfold er uten øykommuner, uten fjorder, uten fjelloverganger og uten høst- og vinterstormene vi har på våre kanter. Vestfold har autostrada gjennom hele fylket, jernbane, to sykehus og er i areal kun 22,5 prosent av Romsdal/Nordmøre og ingen fjelloverganger. I tillegg til Vestfolds to sykehus er sykehusene i Drammen, Porsgrunn, Skien, Oslo og Notodden ikke langt unna. Derfor anses en sosionom i Vestfold bedre kvalifisert som styreleder til å vurdere sykehustilgjengelighet for befolkningen i Romsdal/Nordmøre enn en ferjeskipper.

Utenfor en heis i Oslo fremførte Kinserdal sitt EGET syn på lokalisasjonen av fellessykehuset for helseminister Høie i løpet av ett minutt. Et nikk fra Høie og Kinserdal informerte straks administrerende direktør Astrid Eidsvåg om at helseministeren allerede hadde bestemt lokalisasjonen. Derfor la hun ikke fram utredningen som da var ferdig – og det var brukt penger og tid på. Hun sluttet, og fikk seg ny jobb. Et nytt problem oppsto: En helseminister plikter å lese de utredninger som er foretatt om saken før han tar standpunkt. Det er jo opplagt, for ellers er utredninger bortkastet tid og penger. Problemet løste seg ved at helseminister Høie sa han nikket til at han hadde hørt Kinserdals argumenter men ikke tatt standpunkt til innholdet. Det var altså en test på Helseministerens hørsel, og ikke noe annet. Det er jo gledelig for folk å vite at Helseministerens hørsel er i orden.

Styreleder Kinserdal tok etter dette en tenkepause i romjulen 2014 på om han kunne fortsette som styreleder. Deretter forlenget han «tenkepausen» ut januar 2015. Det foregikk nok diverse vurderinger av andre i disse «tenkepausene». Siden vi ikke har hørt noe på to år, ble nok konklusjonen at Kinserdal blir sittende. Han blir nok dessverre bedt om å ta en ny periode som styreleder.

Steinar Berge, Kristiansund

