Rektorproblem i Eideskolene!

Leserinnlegg

Fellesrektorordningen mellom skolene på Vevang og Lyngstad, ble brakt på bane på siste kommunestyremøte der leder for foreldrene på Vevang, Bjørn Vevang Silset, klaget over rektorsituasjonen og at vedtatt oppussing av skolekjøkkenet ikke var gjennomført. Rådmann Ole Bjørn Moen svarte at felles rektorstillingen hadde vært utlyst 3 ganger uten at noen hadde søkt. Han ville derfor søke hjelp i Fræna for å løse rektorsituasjonen. Sist han foreslo dette ble saken trukket av ordføreren før den kom til kommuestyret.

At oppussing av skolekjøkken hadde gått i langdrag trodde han kom av at det hadde manglet kapasitet, men at han nå skulle prøve å løse saken. Han startet med å mene at saken stod i budsjettet for 2018, mens det riktige er 2017 et helt år tidligere.

Når fellesrektorstillingen har vært utlyst 3 ganger uten at noen har søkt burde det ha ringt en bjelle hos rådmannen. Han burde ha tenkt over om noe ved måten denne stillingen ble opprettet på kan være medvirkende til at ingen vil søke. Undertegnede stemte imot at en startet opp med fellesrektor for Lyngstad og Vevang i 2013 og i ettertid har det dessverre vist seg å være en håpløs kombinasjon.

Det eneste fornuftige og riktige i dagens situasjon er å lyse ut ledig rektorstilling ved både Lyngstad og Vevang skoler.

Oppvekst og kulturutvalget i Eide behandlet fellesrektorsaken 20. juni 2017 og tilrådde at det igjen ble ansatt egen rektor på begge skoler. I stedet for å følge dette fornuftige og riktige rådet, sendte rådmannen saken tilbake til utvalget i november med forslag om å utrede 3 modeller, som skulle ut på høring. Dette tolker jeg som forsøk på å trenere saken og kontrollutvalget har vært inne og avdekket mangler, som går ut over elevene. I stedet for å lyse ut rektorstilling ved hver skole slik Oppvekst og kulturutvalget tilrådde, lansere rådmannen forslag om nedlegging av Vevang skole og flytte elevene til Lyngstad.

Trussel mot Vevang skole. Dette føler lokalsamfunnet på Vevang som så truende for skolens framtid, at det er sendt søknad og lagt planer for å opprette en privatskole for å sikre at Vevang skole vil bestå. Det vil være en falitterklæring for oss, som gjennom 50 år har kjempet for å beholde Vevang skole, skal mislykkes året før skolen kan komme til heder og verdighet med full kapasitetsutnyttelse i ny kommunestruktur.

Rådmannens andre alternativ er en samlokalisering av småskoletrinn Lyngstad og mellomtrinn Vevang. Denne modellen vil bryte opp 2 kulturer og 2 nye må etableres. Dette anses for å være uakseptabelt både på Lyngstad og Vevang . Det har en gang tidligere vært prøvet med delt undervisning mellom Lyngstad og Vevang, men erfaringer en høstet den gang har ikke fristet til gjentakelse, før rådmannen nå heiser krigsfane.

De siste årene har det i Eide vært sparerunder der disse mulighetene har vært lagt fram for kommunestyret. Eide kommunestyre har hver gang valgt å forholde seg til kommuneplanes strukturvedtak, at det skal være 3 barneskoler i Eide kommune i planperioden til 2020. Og beholde dagens skolestruktur da de økonomiske beregninger har vist at det en sparer på undervisningen vil gå med til å dekke merkostnaden med økt skoleskyss.

Det eneste positive jeg har registrert i rådmannens utredninger er at det vil bli rimeligere med egen rektor på Lyngstad og Vevang i forhold til dagens fellesrektorordning. Så feil går det også an å ta når en er uheldig med bruken av sparekniven.

Skolenedlegging er noe av det første rådmannen griper til når han skal spare penger. Det er hittil ikke lagt fram et eneste samfunnsregnskap som viser hva en har spart ved å legge ned skoler.

Derfor har disse spareforslagene flere ganger, av kommunestyret, blitt lagt i skuffen. Neste gang rådmannen blir bedt om å se på sparetiltak, i budsjettsammenheng trekker han ut skuffen og tar fram sine gamle og dårlige forslag på nytt.

Når Hustadvika kommune blir en realitet fra 2020 vil Vevang bli et geografisk tyngdepunkt i ytre del av den nye kommunen. Barneskolen på Vevang har ledig kapasitet til å gi plass for elever fra både Sandblåst og Skotheim , uten investeringskostnader.

På Vevang er det også en 2-avdelingsbarnehage der en gjennom årtier, har hatt elever fra Fræna kommune. Slik at det blir en naturlig videreføring og langt kortere veg til skolen på Vevang. Det er slike tanker vi på Vevang tenker og slike opplagte muligheter vi ser på som fordeler i den nye kommunestrukturen, der hensikten med utvidet samarbeid, også er å skape et bedre skoletilbud.

Kolbjørn Gaustad

--------

