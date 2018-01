Torgeir Dahl - Såra, men ikke vonbroten

Leserinnlegg

Jeg hadde kanskje forventet et tilsvar som handlet om samme sak. Neida, ikke en gang et lite forsøk på å tilbakevise, forsvare eller begrunne din egen rolle i prosessen kommer du med. Bare usaklige angrep, nedlatende omtale av andre og forvrengninger av saken. Saken handler ikke om minoritetspartiet Borgerlisten, den handler om Idrettens Hus, deg som ordfører og konsekvensene for lokalsamfunnet av din maktbruk.

– Å møte seg selv i døra Siden Terje Tovan selv innrømmer at han er svært usaklig, velger jeg å redegjøre for saken og Terje Tovans kuvendinger, skriver ordfører Torgeir Dahl i et tilsvar.

Borgerlistens forslag under budsjettdebatten i formannskapet i november 2015 lød slik:

«Molde kommune har ikke tilstrekkelig oversikt over økonomien til prosjektet Molde Idrettspark. Det igangsettes en prosess der finansieringsmodellen analyseres, med forslag til ulike måter å styrke inntektssiden på. Rapporten fremlegges i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2016 (økonomiplan for 2017-2020)».

I kommunestyret et par uker senere var vi litt mer spesifikke, og ønsket et kutt i investeringene i 2016 på 60 mill.

Det er jo rene, skjære fornuften, og et forsøk på å finne en modell som gjør at det faktisk kan bygges slik vi ønsker det! Men du skal altså ha det til at vi prøvde å stoppe prosjektet. Du tvang jo selv i det samme møtet gjennom å kutte PERMANENT i Idrettsparken med 60 mill. – og pengene flyttet du til Sjøfronten! Og du fulgte senere opp med et vedtak om rehabilitering av Idrettens Hus i stedet for nybygg. Denne handlingen beskriver du nå slik: «Posisjonens forslag med en reduksjon for Molde Idrettspark med totalt 60 mill i økonomiplanperioden ble vedtatt med 35 stemmer. Det var altså posisjonen - H, Ap, Krf og V - sammen med SV som sikret at rehabiliteringen av Idrettens Hus kunne starte.» Kommentar overflødig.

Når budsjettene er behandlet og opposisjonen nedstemt, kommer etter hvert de konkrete sakene på bordet. Da må opposisjonen ha alternative forslag - det er helt vanlig og god politisk praksis. Da du i desember 2016 gikk imot rådmannens forslag om et nybygg, fremsatte BOR, Frp og SP derfor et felles utsettelsesforslag. Dette var selvsagt et forsøk på å berge saken – det vet du utmerket godt! Det fremstiller du som om vi ikke ønsket Idrettens Hus i det hele tatt. Vi har hele tiden ønsket det som nå sannsynligvis blir fasit, og som du har kjempet imot i alle instanser! Men nå prøver du å gjøre det til din sak. Jeg gjentar fra forrige innlegg: Det er ganske frekt!

Du påstår dessuten at jeg i mitt forrige innlegg kommer med «en rekke insinuasjoner og trusler». Jeg tror du har et behov for å søke råd hos en advokat for å rydde litt i begrepsbruken. Du skriver avslutningsvis: «Som ordfører er jeg blitt vant til kritikk, saklig og usaklig. Slik er det og slik må det kanskje være.» Jeg har full sympati. Det må være svært uvant å møte litt motstand. Du bør selvsagt i din posisjon kunne nyte litt mer respekt.

For Nye Molde kommune sin del håper jeg på at vi i 2019 kan få en samlende ordfører som er innstilt på at lokaldemokratiet skal virke nedenfra og oppover – ikke motsatt.

Terje Tovan, Borgerlisten

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook