Idrettens Hus og Moldes ordfører

I denne saken har ordføreren mye å svare for. Den illustrerer en maktbruk som kan bære riktig ille av gårde, og det har det nå gjort. At vi har kastet bort mye verdifull tid og ressurser på å utrede ombyggingsalternativet er ordførerens ansvar. Nå fossror han og kommer med bortforklaringer som ikke holder vann. Dette bør få konsekvenser, og jeg mener at kontrollutvalget må se på ordførerens handlemåte i forhold til beslutningsgrunnlaget i denne saken.

Idrettens Hus er en del av storprosjektet Molde Idrettspark. Det sittende formannskapet hadde så vidt rukket å sette seg ned høsten 2015 før ordføreren slo til og fjernet 60 mill. fra prosjektet og flyttet det til Sjøfronten. Opposisjonen og store deler av frivilligheten var i sjokk. Hele reduksjonen måtte tas på Idrettens Hus, som da stod igjen med drøyt 112 mill. Ordføreren hadde ingen synspunkter på hvordan dette skulle påvirke Idrettens Hus i praksis. Pengene skulle over til Sjøfronten - ingen analyser lå til grunn for beslutningen. Administrasjonen måtte da sette i gang en ny runde, og etter et nytt, langt forarbeid og betydelig brukerinvolvering foreslo rådmannen den 29.11.2016 å øke investeringsrammen med 57, 2 mill. til 170 mill. for å kunne realisere et nybygg. Et nybygg utløser større tippemidler, momsrefusjon og medfinansiering, slik at nettobelastningen for kommunen bare ville bli 26 mill. høyere. Rådmannens innstilling var vel begrunnet: Nytt er best både bruksmessig og økonomisk, og har dessuten betydelig lavere risiko.

Saken fulgte merkelig nok ikke vanlig saksgang via Plan- og utviklingsutvalget (PUU), men kom direkte til formannskapet, der det blant opposisjonen på nytt var sjokk og vantro da ordføreren gikk imot rådmannen og foreslo ombygging med et tak på 110 mill. Det var en brutal overkjøring av administrasjonen, frivilligheten og opposisjonen, og den gjorde inntrykk. Det er den type politisk «håndverk» man ikke glemmer. En samlet opposisjon stemte imot, og undertegnede var blant dem som advarte sterkt mot den betydelige tidsmessige, tekniske og økonomiske risiko som var knyttet til renoveringsbeslutningen, i tillegg til det kvalitetsmessige for brukerne.

Året som fulgte ga oss mange nyhetsoppslag. Entreprenørene så risikoen som ordføreren glatt overså, og priset den inn i sine anbud. Det var ingen overraskelse for folk som har et minimum av innsikt i byggeprosesser. Nå – enda et år senere – er saken på bordet igjen. Denne gangen er den fremmet for PUU slik det burde vært gjort forrige gang, og nå går man igjen for … nybygg! Altså full 360 graders runde med mellomstopp på 180. Ordføreren er innhentet av realitetene, og den manglende ydmykheten er helt som forventet. Han stiller freidig opp i Plan- og utviklingsutvalget og anbefaler fra tilhørerplass at nybygg utredes (igjen). Og nå sier han at siden det er PUU som «eier» prosjektet, så er det de som bør stå for bestillingen. Da ordføreren overkjørte administrasjonen i forrige runde var altså ikke PUU en gang inne i behandlingen – hans ansvar! Det er ganske frekt!

Og ikke bare det: Da ordføreren torpederte nybygget i november 2016 begrunnet han det bl.a. med at ombyggingsalternativet ikke var utredet. Den grundige utredningen av nybygg var ikke bra nok, men selv trumfet han igjennom ombygging uten utredning i det hele tatt! Det som også er egnet til betydelig harme, er at ordføreren nå sier at Sjøfronten ikke hadde noe med dette å gjøre. Det er rett og slett ikke sant! Faktum nr. 1: I november 2015 flyttet ordføreren 60 mill fra Idrettsparken til Sjøfronten. Faktum nr. 2: Alle de 60 millionene ble tatt fra Idrettens Hus og er den direkte årsak til den smørjen vi nå står oppe i. Til slutt: Den observante leser vil ha notert at jeg konsekvent omtaler posisjonen som «ordføreren». Jeg innrømmer at det er svært usaklig – så nå slipper andre å si det!

Terje Tovan, gruppeleder for Borgerlisten, medlem av Molde formannskap og styremedlem i Molde Eiendom KF.

