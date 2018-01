Roller i politikken

Leserinnlegg

Johan Aimar Brandvik fra Bergsøya og kommunestyrerepresentant for SP i Gjemnes ber meg om å svare på noen spørsmål. Han underskriver som nordmørspatriot, og spørsmålene reflekterer dette perspektivet og engasjementet.

Jeg støtter helhjertet fylkeskommunens engasjement for flere statlige arbeidsplasser til fylket. Jeg har også støttet arbeidet for å prioritere Kristiansund og Nordmøre for å styrke denne delen av fylket.

Fellesnemda i nye Molde kommune har uttrykt enstemmig en positiv vilje til at ikke bare Angvik skolekrets, men at hele Gjemnes kommune kan ble en fullverdig del av vårt felles prosjekt; sammen skape en ny kommune. I fellesnemda i nye Molde kommune har Nesset, Midsund og Molde lik representasjon; 5 medlemmer fra hver kommune. Det betyr at distriktskommunene har flertall i alle saker som gjelder etableringen av den nye kommunen. Og samarbeidet fungerer godt!

Jeg har vært tydelig på at jeg er motstander av tvang! Det må være opp til kommunestyret i Gjemnes å bestemme. Når det gjelder en mulig grensejustering for Angvik skolekrets, er det innbyggerne i kretsen som bestemmer. Alle innbyggere over 16 år blir oppringt og intervjuet. Det er vanskelig å mene at dette er udemokratisk!

Verken Molde eller Kristiansund skal bestemme ny kommunestruktur på vegne av andre kommuner. Det må kommunestyrene selv beslutte. Og hensikten med ny kommunestruktur er ikke å styrke byene eller bli størst mulig, men å skape en bedre samfunnsutvikling og bedre tjenester for innbyggerne i de nye kommunene og for hele regionen.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde, leder Fellesnemda nye Molde kommune og fylkestingsrepresentant i M&R

