Installasjon av AMS målere

Leserinnlegg

Viser til at det nå skal installeres AMS målere, såkalte smartmetere, i alle husstander. Det kjøres stadig kampanjer om hvor bra det skal bli å slippe å lese av ny strømmåler; det er vel også det eneste positive for oss strømkunder.

Datatilsynet er bekymret for at det kan bli en trojansk hest i forhold til bl.a overvåking, hacking, brudd på personvernet, og forsikringsselskap bekymrer seg for økt brannfare. Grenseverdier for stråling er satt høyere enn i mange andre europeiske land. Mange historier forteller at personer har blitt syke av stråling av denne måleren, og har med legeerklæring fått tilbake gammel måler, eller ny måler men uten kommunikasjonsdel. Det er selvsagt ikke alle som blir syke, men noen er mer disponert for dette enn andre. Du finner historiene her https://einarflydal.com/smartmalere-sykdomshistorier/

Istad Nett har også fått klage og må fjerne kommunikasjonsdel i et tilfelle som undertegnede kjenner til, etter at strømkunden har lagt frem legeerklæring. Strømkunden her må antagelig betale 1400,- for fjerning av denne. Det oppleves noe merkelig når de fjerner måleren uten nærmere måling/ kartlegging av strålekilde. Man kan spekulere i om dette skyldes inkompetanse, mangel på måleutstyr eller redsel for fakta.

Stråling er «overalt» rundt oss i vår moderne, digitale verden. Det er godt kjent at bl.a trådløse rutere stråler og utgjør en helsetrussel, Enkelte fagpersoner som er skeptiske til slikt utstyr råder forbrukere til å stenge ruteren på bl.a natt, noe som enkelte hevder gir bedre hvile. https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/11/eflydal-20171124-var-det-smartmc3a5leren-getboxen-eller-verisure.pdf

Vi vet at en ruter er en sender og mottaker med rekkevidde helt opp i 600 m. En AMS (automatisk strømmåler) sender fra 250-500 m i tettbygd strøk og 10 km i åpent landskap, altså en kraftig sender og mottaker som vi ikke har mulighet til å stenge på natt, med andre ord ikke valgfrihet som forbruker. Det blir hevdet at det er summen av stråling som er avgjørende for vår helse og det er viktig å holde den nede på et minimum. Det har i den siste tiden vært mye oppe i media om hvordan stråling kan påvirke vår fysiske og psykiske helse. Når alle skal/må få ny måler blir det å gå i feil retning.

Jeg vil påstå at hele AMS prosjektet er et forretningskonsept som noen skal gjøre penger på, og Statens Strålevern synes å være oppkjøpt av kapitalen og politikken. Statens Strålevern må også være fulle av ironi, «Statens Strålevern anbefaler at man generelt utsetter seg for så lite stråling som mulig.» De anbefaler derfor at de som vil redusere eksponeringen fra stråling fra mobil telefoner bruker handsfree, holder telefonen vekk fra kroppen under samtaler, sørger for god dekning, bruker SMS, skrur av trådløse nett når de ikke er i bruk!

Mange har opplevd å få en mye høyere strømregning, noe strømselskapene har vært ærlige om at kunne skje. Det har videre blitt sent ut brev fra bl.a nettselskapet Varanger Kraft i Nord-Norge med beskjed om utkobling av strøm hvis huseier ikke lar nettselskap få installere AMS. Saken ordnet seg etter at NRK laget en reportasje om at strømkunde måtte ta imot ny strømmåler men slapp kommunikasjonsdel. Det skulle tatt seg ut at Istad skulle komme med trusler om å si opp strømavtale, fordi strømkunden ønsker å beskytte familiens helse!

Med tanke på alle ulemper dette kan gi oss huseiere, så er det liten grunn til å stole på NVE eller våre politikere. Statnett ønsker også å bygge eksportkabel til Storbritannia. Vi strømkunder må over noen år dekke kostnad for ny strømmåler, innstallering av denne samt eksportkabel. Noe som med stor sannsynlighet vill presse strømprisen opp, siden britene i dag betaler dobbelt så mye for strømmen. https://e24.no/privat/stroem/denne-kabelen-oeker-stroemprisen-din/23509067

Er du usikker på om du ønsker dette? Det er ingen fagpersoner fra «elektroindustrien» som ønsker å informere om de negative sidene med AMS. Legg merke til at nettselskap er pålagt installasjon, ikke enkeltpersoner! NVE har kun en forskrift basert på et EU-direktiv, men ingen lovhjemmel for å tillate installatører å tre inn i private hjem for å montere målerne mot huseiers eget ønske. Dette støttes av Grunnlovens $102 og $112 om personvern. Forskriften om Avanserte måle- og styringssystem, kapittel 4.1 viser at nettselskap ikke har plikt til å installere AMS etter pkt. b; dersom installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Nettselskapene hevder at man kun får fritak basert på legeerklæring for el-overfølsomhet. Dette er feil. De har som sagt ingen lovhjemmel til å kreve dette. Skulle man likevel velge å levere legeerklæring for enklest mulig å få fritak, holder det at legen skriver at man frykter at måleren kan føre til ubehag og helseskade.

Bruk føre-var-prinsippet. Du har full rett til å takke nei. Meld deg inn i interessegruppen på Facebook; Nei Til Smartmeter. Vi ønsker valgfrihet!

Geir-Atle Olsen, Elnesvågen

