Avlastingstjenesten for funksjonshemma barn i Molde kommune

Norsk forbund for utviklingshemmede arbeider for rettigheter for mennesker med utviklingshemming, og styret i Molde og omegn lokallag er sterkt bekymret for avlastningstilbudet som blir gitt til funksjonshemma barn og unge i Molde kommune.

Høsten 2017 ba Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Molde og omegn lokallag om et møte med Tiltak funksjonshemmede (TFH). Hensikten med møtet var to-delt. Lokallaget ønsket å få generell informasjon om TFH sin situasjon når det gjelder kompetanse hos de tilsatte, byggeplaner for ny avlastningsbolig, økonomi med mer. Videre var det stort behov for å drøfte Molde kommune sin bruk av gamle Røbekk sjukeheim til avlastningsbolig for våre barn og unge med funksjonsnedsettelser. Bakgrunnen er at lokallaget mener huset er svært uegnet til avlastningsbolig, og kvaliteten på tilbudet som gis er ikke godt nok.

Romsdals Budstikke presenterte den 11.01.18 resultatet av Fylkesmannen sitt tilsyn med Molde kommune sin avlastningstjeneste på Røbekk. Tilsynet viser flere svært alvorlige avvik og således bekrefter Fylkesmannen det lokallaget visste: Det er svært god grunn til bekymring.

Familier med funksjonshemma barn/unge er helt avhengig av å ha et avlastningstilbud for å kunne være i jobb/ for å kunne bevare egen helse. Det er en vanskelig tilleggsbelastning for foreldre når det dokumenteres fra Fylkesmannen at tilbudet som gis er uforsvarlig.

Lokaler: Fylkesmannen konkluderer med at lokalene til avlastningstjenesten på Røbekk omsorgssenter ikke er tilpasset hver enkelt barns behov. Lokalene inneholder store oppholdsrom, der mange barn med alle slags utfordringer ofte skal være sammen over flere dager. Dette er svært sårbare barn som ofte trenger forutsigbarhet, skjermede omgivelser og tett oppfølging av personale som kjenner behovene til hvert enkelt barn. Dette får de ikke mulighet for når mange barn med ulike utfordringer må være sammen. Dette fører til at enkelte barn må sitte på egne rom store deler av helgen, fordi det blir for utrygt å være i fellesrommene, og andre kan reagere med utagering. Noen av barna har manglende språk og er avhengig av kjente personale som kan tolke deres ønsker og behov. Dersom dette ikke blir ivaretatt, kan barna si ifra ved å bli sinte, utagerende eller triste. Foreldre må kunne stole på at personalet ivaretar hvert enkelt barn og gir beskjed til både foreldre og arbeidsgiver når barn blir utsatt for belastninger og uheldige opplevelser. Dersom dette ikke blir gjort blir avlastningen en tilleggsbelastning for familiene.

Molde kommune har utsatt planene om å bygge ny avlastningsbolig. Det har i flere år vært konkrete planer om å bygge ny avlastningsbolig like ved Enensenteret – denne er nå skrinlagt. De som trenger avlastning har altså måtte flytte til Røbekk gamle sykehjem. Lokallaget vil vise til Helsedirektoratet sin veileder fra 2009 som viser hvilke krav det bør være til utforming av barnebolig eller avlastningsbolig.

Helsedirektoratet skiller ikke på kravene til barnebolig og avlastningsbolig. I veilederen står det: «Barn skal ha forsvarlige tjenester uavhengig av om de har opphold i en avlastningsbolig, i få eller mange døgn, eller om de bor fast i en barnebolig». Fra veilederens avsnitt 7.2, kan en lese: «boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barna som skal være der”. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov. Det forutsettes at den enkelte har eget værelse, med mindre det foreligger ønske om å dele rom. Fellesrom forutsettes å være tilpasset barnas behov for lek og andre aktiviteter, ut fra alder og interesser.”

Lokalene på tidligere Røbekk sykehjem fyller ingen av de kriteriene som veilederen beskriver for avlastningsboliger for barn. Molde kommune må se på muligheter for å etablere mindre avlastningsboliger, som er tilrettelagt for den enkeltes behov med faste personale som kan ivareta barna på en god måte. Man trenger da ikke vente på å få bygge en stor ny avlastningsbolig, men kan bruke mindre egnede kommunale boliger.

Turnus: I avlastningsboligen på Røbekk har personalet ønsketurnus. Det vil si at turnusen ikke er lagt opp etter barnas behov for å ha kjente personale, men personalet sitt ønske om å få jobbe når det passer best for dem.

For at barna skal oppleve trygghet og trivsel må de møte personale som kjenner til behovene til hver enkelt barn. Med dagens ordning kan barna risikere å være på flere helgeavlastninger, uten å være sammen med sine kontaktpersoner eller de som kjenner dem best. I tillegg er det mange vikarer som de må forholde seg til.

SFO: Familier med funksjonshemmede barn og unge trenger en skolefritidsordning, for at for foreldre skal kunne delta i arbeidslivet på lik linje med andre. For vanlige barn er dette et tilbud for barn fra 1.-4. kl., men våre familier trenger dette tilbudet ut videregående skole. Det er viktig at Molde kommune organiserer dette tilbudet på en fleksibel måte, der man diskuterer med hver enkelt familie hvordan dette tilbudet bør tilrettelegges og organiseres. Dersom man ønsker å bruke tilbudet på sin nærskole fra 5.-7.kl, må dette defineres som avlastning. Foreldre må slippe å betale 3 års ekstra skolefritidsordning fordi man har et funksjonshemmet barn!

Dagens ordning med å kjøre alle elever med skolefritidsordning til Røbekk fungerer dårlig. På ukedagene er det er opptil 16 barn som kommer innom avlastningsboligen for en kort periode, før de må kjøres hjem. Dette blir også mye uro for de som skal bo i avlastningsboligen. Molde kommune må derfor se på andre lokaler og løsninger for skolefritidsordningen. Mange av elever kommer fra Tøndergård skole og man kunne kanskje se på muligheter får organisere et tilbud der?

Når vi i tillegg får informasjon om at personalet i avlastningsboligen mangler politiattest og ikke får den nødvendige førstehjelpsopplæringen, blir foreldre fortvilet og bekymret for om barna blir ivaretatt på en forsvarlig måte. For mange familier er avlastning et nødvendig onde for at foreldre skal få et sterkt tiltrengt pusterom i en travel hverdag. Vi gir fra oss det mest dyrbare vi har, og vi vil alltid bekymre oss for om barna har det bra. Våre barn trenger så mye mer forståelse og tilrettelegging enn andre barn, og foreldre må kunne stole på at dette blir ivaretatt i avlastningstjenesten. Slik det er organisert i dag, får ikke personalet i avlastningsboligen mulighet til å gi det tilbudet som hvert enkelt barn trenger.

NFU har hatt møte med Tiltak for funksjonshemma om disse spørsmålene i september -17, og vi forventer nå at Molde kommune tar på alvor rapporten fra Fylkesmannen og gjør endringer i avlastningstjenesten for funksjonshemma barn.

Laila Kjerstad, styret i NFU Molde og omegn lokallag

